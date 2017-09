4 sep 2017 antonio albert

A los 22 años, este sevillano empezaba sus pinitos como periodista y cada semana, tumbado en el sofá de casa con el pijama puesto, le gritaba a la tele cuando un concursante de 'Operación Triunfo' cruzaba la pasarela. Tiene la misma edad que David Bisbal (38 años), se emociona como David Bustamante, es riguroso en el trabajo como Chenoa y, como Rosa López, es espontáneo, alegre y dicharachero.

Roberto Leal llevaba unos días sabiendo que era el elegido para presentar la vuelta de 'OT' a TVE: "He estado viviendo con una mezcla de nervios y felicidad. Jamás imaginé que me vería ahí, frente a esa pasarela, siendo yo el presentador… Es una responsabilidad pero es, también, un placer".

Desde la emisión de 'OT: El reencuentro', cuando comenzaron los rumores sobre su vuelta, el tema del presentador se convirtió en casi una cuestión de estado. Como el mítico casting para el papel de Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llevó. A los minutos de hacerse pública su elección, Roberto ya era 'trending topic': "Soy de los que coge con pinzas lo que dicen las redes, para lo bueno y para lo malo, pero me encantó leer los mensajes de apoyo de compañeros, incluso de otras cadenas y productoras".

No soy un rostro conocido para los más jóvenes"

La negociación con la cadena y Gestmusic, productora del talent show, ha durado un tiempo, "en el que quedaba claro que buscaban a alguien con capacidad de reacción en directo, capaz de mantener el tipo para pasar de la risa al llanto, que tuviera empatía con los concursantes… Yo he sido reportero de calle, hago un magacín de actualidad en el que vamos de los sucesos a las recetas… No soy un rostro conocido para los más jóvenes, pero creo que la idea es apostar por alguien de la cantera".

A Roberto Leal incluso lo hemos podido ver bailar y cantar la pasada Nochebuena en Telepasión, aunque tiene algo muy claro de su labor: "No voy a hacer un papel; voy a ser como soy, al fin y al cabo eso es lo que les ha gustado de mí, mi naturalidad ante la cámara. Me gusta improvisar, poder hacer cosas divertidas cuando la situación lo permite, pero en un concurso donde las emociones están a flor de piel también habrá momentos duros. Estoy convencido de que lo pasaré fatal con cada expulsión, pero hay que mantener el tipo".

OT tiene una mecánica, una estructura y un sentido del espectáculo que tranquilizan al presentador: "Aquí no soy yo el importante. Los que realmente funcionan son los chavales. Yo seré su apoyo en algunos momentos, también tendré que ponerme serio, pero me da mucha seguridad saber que el formato es sólido y además tiene detrás un gran equipo".

De hecho, en cuanto a los nervios, hay algo que le llama la atención: "Todos me dicen: '¿Sabes lo que supone presentar 'OT'?'… Y yo no quiero verlo así. Para mí es algo mágico y no quiero que esa magia se pierda bajo el peso de la responsabilidad".

Este año, la verdadera responsabilidad de Roberto está, sin embargo, en su casa. Mientras los 10.000 candidatos se presentaban al 'casting', el periodista era padre por primera vez. Fue en julio. "La llegada de Lola ha sido maravillosa porque te cambia las prioridades. Te das cuenta de lo verdaderamente importante en la vida. Además, me he vuelto un experto en los biberones nocturnos. Soy como un búho, aunque mi mujer –la periodista y ex compañera de trabajo, Sara Rubio– dice que como padre me porto muy bien. Llevo mes y medio pegado a la niña. Lo único que espero es que Mi niña Lola, como la canción, me deje dormir antes de las galas….".

Roberto en una de las imágenes que ha compartido con su hija, nacida hace unos meses. pinit

La vida le ha cambiado con la paternidad, pero el periodista es consciente de que le va a cambiar aun más con su nuevo trabajo: "La exposición se multiplica exponencialmente así que debo asumir que, con ella, la popularidad también. Me hace gracia, porque mis sobrinos Candela y Sergio, que tienen 7 y 8 años, me preguntan: '¿Tito, tú eres famoso?'. Y hay una parte que me llena de orgullo y otra que me recuerda que estoy en esta profesión porque me gusta comunicar".

Si Roberto Leal transmite a los espectadores el mismo entusiasmo y buen rollo que cuando se le entrevista, su éxito al frente del programa está asegurado.

