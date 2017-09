Paula Echevarría, en su cumpleaños: "Entre David y yo no hay nada claro"

15 sep 2017 Beatriz cortázar/ABC

Aunque su cumpleaños fue el pasado 7 de agosto, anoche la actriz Paula Echevarría organizó de la mano de la revista 'Elle' una gran fiesta para celebrarlo. Con un vestido largo de alta costura de Dolores Promesas y su clasico moño tirante, nada más llegar se le saltaron las primeras lágrimas de una noche cuajada de emociones.

Junto a sus padres y su hija Daniela, acompañada de sus primas. La familia lo primero. Por parte de los Bustamante como era de imaginar no hubo nadie.

"Con los 40 estoy feliz. Un gran regalo ha sido unirme profesionalmente a Mediaset. En octubre comienzo una película a las ordenes de Gracia Querejeta y luego una serie de televisión que espero sea muy larga. Este año ha sido de cambios y, creo que para bien, porque ha servido para poner las cosas en su sitio. No tengo miedo a los cambios, me gusta mucho esta nueva actitud de mi vida. Lo único que pido es salud. He pasado por un tiempo de reflexión tras terminar en 'Velvet' y ahora estoy feliz con lo que tengo. Me gusta lo que soy ahora, por eso no cambiaría nada de mi vida. Estoy abierta a todo lo que venga", ha declarado la actriz.

