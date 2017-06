Paula Echevarría estalla: "¡Basta ya! Tengo paciencia, pero no tanta"

26 jun 2017 aurelio manzano

Tal y como dice el refranero, "esta ha sido la gota de agua que ha colmado el vaso". Paula Echevarría (39) ha estallado ante las últimas informaciones sobre ella y un supuesto nuevo ‘amigo especial’. El pasado domingo, en el programa Viva la vida (Telecinco), la colaboradora Marisa Martín Blázquez anunciaba que tenía una "gran exclusiva".

"En la vida de Paula hay una persona, desde hace varios meses, a la que está conociendo. No hablo de una relación amorosa, sino de alguien a quien está conociendo y que no ha sido el motivo de su ruptura. Este matrimonio llevaba desde hace mucho tiempo en crisis. Tenían una separación firmada hace tres años, pero la verdad es que ha conocido a una persona con la que está ilusionada, con la que se ve cuando sus horarios se lo permiten. Y han iniciado una relación de amistad", sentenciaba.

Según la periodista, este hombre sería un empresario multimillonario de nacionalidad venezolana, con negocios en Miami, Nueva York y España, mayor que David, y al que habría conocido a través de amigos comunes. Estos, además, le servirían de ayuda para facilitar encuentros privados

La misma colaboradora también afirmó que tanto David como el círculo de amigos del empresario serían conocedores del inicio de esta 'amistad'. Y que al cantante, aun no haciéndole mucha gracia, respetaría los deseos de la madre de su hija.

A los pocos minutos de que se lanzara esta bomba, era la propia Echevarría quien enviaba un mensaje a la periodista desmintiendo la información. Esta no rectificó, provocando la furia de la actriz.

Despejada la incógnita

Este medio se puso en contacto con Paula para conocer su reacción: "Es absolutamente falso. No tiene ningún fundamento. Estoy cansada. Tengo paciencia, pero no tanta. Nunca podrán tener una imagen ni con un venezolano ni con un español, porque no existe nadie en mi vida. ¿Que hay fotos? ¡Qué las saquen!", sentencia Paula.

A los pocos días, la prensa desvelaba el nombre de esa supuesta 'nueva ilusión'. Se trata de Nicolás Toth. Es modelo y, además, tiene una empresa de comunicación y relaciones públicas junto a Rafael Ríos en Madrid. Paula nos cuenta que apenas ha tenido trato con él: "He visto a Nicolás dos veces en mi vida. En el cumpleaños de José Asín, que es la foto en la que aparecemos un grupo junto el cumpleañero, y en la fiesta del final de Velvet, donde él me pidió hacerse una foto conmigo. No somos amigos, aunque nos seguimos por Instagram. No entiendo cómo han podido inventar esta historia".

Otra de las informaciones que vertió la misma colaboradora en el programa fue que "Bustamante ya le habría pedido a Paula que emitiesen un comunicado conjunto para anunciar su divorcio, sin embargo la actriz no querría dar el paso, algo que estaría llenando de ilusión al cantante". Algo que Echevarría también ha querido desmentir: "Es completamente falso. No ha dado ni una".

Odio las mentiras y mi hija lo escucha todo"

La situación ha acabado con su paciencia: "Odio las mentiras y llevo tres meses escuchando una tras otra. Tengo una familia y, sobre todo, una hija que escucha todo. Me gustaría, al menos, que cuando hablen, den datos y sean valientes y no se amparen en un ‘supuestamente’ o ‘hipotéticamente’. Yo no tengo nada que ocultar".

Lo cierto es que, después de haberse producido la Comunión, donde la pareja se comportó a la altura y fue generosa con los medios posando, la situación sentimental entre la pareja no ha variado. "No hay nada decidido", dice Paula.

A pesar de lo que se pueda interpretar a través de su lenguaje corporal en sus últimas fotos, la respuesta solo la tienen ellos. Y ellos serán los que decidan cómo y cuándo hacerla pública.

Al cierre de esta edición, ya se barajaban otro nombres tras el desmentido de Toth, también de origen venezolano. Habrá que ver en los próximos días cómo va la quiniela para buscarle novio a Paula. ♥

Y lo que dice Nicolás Toth: "Tengo pareja desde hace dos años y no es Paula" Corazón contactó con el otro protagonista de la historia, quien también desmintió la información tajantemente. "Es absolutamente falso. Yo tengo una pareja desde hace dos años y, evidentemente, no es Paula. He coincidido con ella un par de veces y ni siquiera tengo su número. No entiendo cómo han podido publicar todo esto sin llamarme antes para contrastarlo. No tiene ni pies ni cabeza", señala.

He coincidido con ella un par de veces y ni siquiera tengo su número. No entiendo cómo han podido publicar todo esto sin llamarme antes para contrastarlo. No tiene ni pies ni cabeza", señala. Otra de las cosas que ha querido desmentir es que sea un empresario multimillonario. "Soy un chico normal, que tengo una agencia de relaciones públicas . Tampoco considero que sea de la 'jet set'. No busco ser famoso".

. Tampoco considero que sea de la 'jet set'. No busco ser famoso". En relación a su amistad con otras famosas, aclara: "Tengo una amistad desde hace años con Vicky Martín Berrocal, que es como una hermana".

