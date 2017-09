El tirón de orejas de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban: "Tu entrevista fue un espanto"

17 sep 2017 Corazón

Puede ser que a Belén Esteban le temblasen las piernas con la vuelta de Jorge Javier Vázquez. O puede ser que no. Pero está claro que el presentador siempre muestra su punto de vista sobre un tema aunque eso signifique que tenga que pegar algún que otro tirón de orejas.

Una semana después del 'Belenazo', en el que la colaboradora contó cómo María José Campanario la llamó a escondidas, el presentador se ha pronunciado sobre las palabras de su amiga y si algo no ha tenido han sido pelos en la lengua.

"Vi la entrevista cabreado. No entendía que estuvieras dando esa entrevista. Me pareció un espanto y me sentí muy feliz de no tener que presentar esa noche el programa", le dijo Jorge Javier. Aunque muchos durante esta semana han dicho que Belén no debería haber contado que la mujer de Jesulín de Ubrique la llamó, el presentador se mostró de acuerdo con esa parte pero le volvió a decir que se equivocó al entrar en detalles que tenían que ver con el contenido de llamada, sabiendo que María José Campanario no se encontraba en su mejor momento.

En 'Sábado Deluxe', Belén se mostró algo más discreta al hablar de la odontóloga. No quiso hablar de si había recibido otra llamada y afirmó estar agotada después de haber pasado una mala semana. "No quiero saber nada más de este tema", afirmó.

