María José Campanario: "Yo no guardo cajas de zapatos. Las cajas, las tiro"

María José Campanario (38) está recuperada. La mujer de Jesulín de Ubrique (43) ha recibido el alta hospitalaria, que no alta médica. Campanario deberá acudir cada cierto tiempo al Hospital Psiquiátrico Clínica El Seranil (Málaga), donde ingresó el fin de semana del 8 de julio. También irán alternando y tanteando los medicamentos que puedan mejorar su calidad de vida con la fibromialgia. El alta médica tendrá que esperar unas semanas. "Estoy bien. Ha sido duro pero ya tengo el alta hospitalaria", nos confiesa.

El pasado 10 de julio, Campanario se apartó de su familia y sus amigos. Aquel lunes, María José no tenía ni fuerza en la voz ni capacidad de raciocinio para mantener una conversación. La odontóloga había tocado fondo. "Tuve un problema con la medicación y con el sueño. El tratamiento ya no surtía efecto. Eso produjo que los dolores fueran mayores y no podía dormir. En ese momento, se nos informó de que se necesitaba otra solución y en otro sitio", explica serena.

Fue el propio Jesús Janeiro quien notificó a los padres de su mujer que, en ese momento, abandonarían el hogar conyugal para desplazarse hasta una clínica de Málaga en busca de una nueva solución.

He hecho cosas que no puedo recordar"

Ahora, María José vuelve a la normalidad. 'Corazón' ha podido charlar con una de las protagonistas del verano y su tono de voz, su actitud y su forma de reaccionar nada tienen que ver con cómo lo hacía a principios del mes de julio, cuando estaba a punto de ser ingresada. Esta publicación adelantó en su momento que María José había sufrido episodios de delirios y que, quizá, no era consciente de su día a día. Hoy se confirma aquella información de esta revista a través de las palabras de la propia protagonista, que nos explica: "He hecho cosas que no puedo recordar".

Aclara la polémica

Durante un mes y medio, Campanario ha estado alejada de la realidad. En la primera fase del tratamiento, estuvo totalmente recluida. En el momento intermedio de la recuperación, la mujer del torero empezó a intercalar su estancia en la clínica con salidas al exterior –siempre acompañada de su esposo o de la coordinadora del hospital, que después fue contratada por la familia Janeiro–Campanario para estar pendiente de la evolución de la paciente–.

Diego, hermano de María José, también ha estado a su lado en sus paseos por los alrededores del centro, aunque su papel de apoyo ha sido más importante en el interior de la clínica. La tercera fase está por llegar y se producirá cuando no necesite cuidados facultativos.

El fin de semana del 7 al 9 de julio fue complicado y decisivo para tomar una decisión. La mujer del torero tuvo que ser ingresada porque su cansancio y debilitamiento era inaguantable. Días antes de ser internada, Campanario se había comportado de manera extraña con su entorno más cercano y con una parte de la prensa. Empezó a llamar a periodistas con los que no tenía relación, ni personal ni profesional. Algo no cuadraba en la hoja de ruta personal de la castellonense.

"Ahora me han contado que realicé llamadas de teléfono que, sinceramente, no recuerdo haber hecho", se sincera. María José también nos responde al ser preguntada por el tema del papel cuché más comentado del último mes. "Yo no guardo cajas de zapatos. Las cajas, las tiro", explica con rotundidad. Y continúa dando réplica sobre la polémica de si llevaba 14 años guardando recortes de prensa donde la protagonista era Belén Esteban. "De verdad, en esas cosas no voy a entrar. No voy a hacer ningún comentario de algo que desconozco. Eso es mentira", zanja.

