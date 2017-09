Belén Esteban busca su segundo embarazo

10 sep 2017 CORAZÓN

Belén Esteban volvió este sábado a Telecinco para ofrecer un nuevo "Belenazo". Fue en 'Sábado Deluxe', presentado puntualmente por María Patiño durante las vacaciones de Jorge Javier Vázquez, donde la colaboradora del espacio del corazón quiso confirmar que desea ampliar la familia y tener su primer hijo con su pareja, Miguel.

Ahora que Andreita ya es mayor de edad y que comienza una nueva etapa de su vida en Inglaterra, Belén Esteban quiere repetir la maternidad y aunque asegura tiene "tripa de embarazo", lo cierto es que la "princesa del pueblo" no consigue quedarse en cinta. "Todos los veranos es lo mismo. Yo soy tripona. Es verdad que parece que tengo tripa de embarazada, pero no lo estoy. Me encantaría, pero no", explicó antes de confirmar que está pensando otros métodos o fórmular para conseguir el embarazo. "Algunos días lo pienso y otros no. Soy diabética y me da miedo", confesó.

En su vuelta a la televisión tras unas largas vacaciones, Esteban explicó que María José Campanario quiso quedar con ella cuando estaba ingresada en el psiquiátrico, unos días antes de que Kiko Hernández desvelara que la mujer de Jesulín vive obsesionada con Belén y que almacena recortes de prensa en cajas de zapatos que conserva bajo su cama. “Me dijo que me quería dar la enhorabuena por la madre que he sido e insistía en que quería venir a mi casa a verme y que no se enterara su familia”, explicó a sus compañeros.

