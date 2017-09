Helen Mirren, la sospechosa habitual

20 sep 2017

En 1991 nació en Gran Bretaña uno de los personajes televisivos más interesantes e influyentes del género policíaco. Se trata de Jane Tennison, interpretada magistralmente por Helen Mirren. Con su papel de jefa en 'Principal sospechoso', Mirren construyó un personaje que copiarían policías posteriores (por ejemplo, la Brenda de 'The Closer' y un poco menos la Stella de ‘The Fall’). Aquí la emitió Antena 3 a trompicones.

Tenemos una mujer en un entorno masculino y sexista. Algún problema de alcoholismo pero excelencia en el trabajo. La serie acabó, con un salto de varios años, en 2006. La ITV se sacó de la manga 'Principal sospechoso 1973', que cuenta los inicios de Tennison (Stefanie Martini) en seis capítulos. No es la serie original, pero es entretenida. Lo bueno es que Movistar, aprovechando el estreno con la jovencita, rescató las temporadas 6 y 7 con Helen Mirren.

Diez mujeres

Con el éxito de 'El cuento de la criada' (me refiero a la novela de Margaret Atwood, que sigue en las listas de las más vendidas), no me extrañaría el triunfo de 'En estado salvaje' (Lumen), de Charlotte Wood, una de las más originales y provocativas escritoras australianas. Esta novela, la quinta de su autora, es de 2015 y, como la de Atwood, tira de señoras pasándolo muy mal.

Diez mujeres se despiertan una mañana en un barracón horrible sin luz en medio del desierto australiano. Vestidas con unas bastas túnicas y rapadas, van atadas y después de caminar hasta la extenuación reciben una papilla amarillenta y un vaso de agua sucia. Descubrirán que lo que las une es que todas vivieron escándalos sexuales con hombres poderosos. Un cuento de terror feminista.

A Dios le gusta Whitney Houston

Antes de la llamada de Campanario a Belén Esteban, había quien disfrutaba de 'La llamada', el musical. El 29 de septiembre se estrena en los cines la adaptación cinematográfica del fenómeno teatral de los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), que cuenta con una base fan muy grande. Coproducida por RTVE y protagonizada por Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta y Gracia Olayo, entre otros (hay más personajes que en la obra), la acción transcurre en un campamento cristiano de Segovia donde Dios se aparece a María (Macarena García). A Dios le encanta Whitney Houston.

Según los Javis, "'La llamada' es una mezcla de estilos, sensaciones, inspiraciones y géneros que va a favor de la filosofía central de la película: el respeto a las opciones vitales de cada uno, la alegría de ser uno mismo y la libertad'. Javier Calvo y Javier Ambrossi también han demostrado su talento con ‘Paquita Salas’.

La madre feroz

30 años después de su publicación en Estados Unidos, Sexto Piso publica 'Apegos feroces', de Vivian Gornick (Nueva York, 1935). Unas memorias imprescindibles y algunas frases para enmarcar. Gornick, ya madura, camina con su madre anciana por Manhattan discutiendo como han hecho toda la vida. También en una niñez, adolescencia y juventud evocadas por la autora (y esa es la mejor parte del libro). Una niñez en el Bronx rodeada de mujeres. O al menos solo se fija en ellas.

Cuenta Gornick cómo se ha convertido en la mujer que es, en la que quiere ser. Sin modelos fiables en los que fijarse. Cómo ha manejado el amor. Un marido y dos amantes. De su madre: "Es perfectamente capaz de parar por la calle a un completo desconocido cuando salimos a pasear y soltarle: 'Esta es mi hija. Me odia'. Y a continuación se dirige a mí e implora: '¿Pero qué te he hecho yo para que me odies tanto?'. Nunca le respondo. Sé que arde de rabia y me alegra verla así. ¿Y por qué no? Yo también ardo de rabia".

