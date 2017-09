Las claves del fracaso de 'Gran Hermano: revolution'

25 sep 2017

Compartir en google plus

Crear muchas expectativas puede llevar a la decepción: a pesar de las mejoras del decorado, de la casa, del esfuerzo del equipo o de la predisposición de Jorge Javier Vázquez, la Revolución se quedó en un batiburrillo ruidoso y caótico. El principal error fue que pretendía crear emoción con la selección (nada) natural de unos concursantes de los que no teníamos referencias como para identificarnos con ellos.

Sin empatía no hay emoción. El proceso, lleno de guiños -a la estética de 1984, a la de 'Vendetta', incluso a la serie ‘Los 100’-, empezó de manera original para convertirse en pura mecánica reiterativa, perdiendo fuerza con cada injusticia: ¿Por qué dar tanto protagonismo a un candidato llevando a su madre? ¿Por qué unir el destino de una sola concursante al de otro?

La sensación de un favoritismo aleatorio no ayuda a crear imagen de ‘fair play’ pero, sobre todo, despista cuando los espectadores tienen esta vez una referencia: los 80 que han quedado a las puertas por…. Pues eso, no sabemos por qué.

Y las del éxito del 'Masterchef Celebrity': los anónimos se cenan a los VIP

Más de tres horas ante los fogones podrían parecer mucho, pero con ese 'casting' y con algunos trucos de guion, el ‘talent’ culinario se pasa volando. Tres mujeres podrían hacer el programa ellas solas: Silvia Abril, Anabel Alonso y Bibiana Fernández -que en uno de los 'confesionarios' finales llegó a pedir una cadena de televisión para ella sola y así poder contarnos por todo lo que ha pasado en su vida. Y sería un éxito, no lo dudamos-, protagonistas de los momentos más divertidos.

Es cierto que descubrimos las debilidades de Anabel –lo empieza todo y lo deja a medias– pero el humor con el que las disimula, o las engrandece, son puro oro televisivo… Aunque no le haga ninguna gracia a Jordi Cruz. Por su parte, Silvia es como la niña rebelde que no puede controlar las ocurrencias que brotan de su mente. Las tres prometen darnos los 'momentazos', con permiso de Edu Soto y José Corbacho, cuya faceta de 'líder carismático' ya tiene su némesis en Saúl Craviotto. El deportista de élite pegó un brutal cambio entre la primera prueba y la última, demostrando que es el Miguel Ángel Muñoz de esta edición: cerebral, meticuloso, constante, trabajador.

Una divertida cata con bebés y una caótica barbacoa en exteriores demostraron que hay que saber sacarle partido a los cambios de dificultad para que nadie se quede dormido en los laureles. La receta es infalible, los ingredientes son de primera: el plato final tiene pinta de entusiasmar a los 'gourmets'.

EMMY de mujeres

Creo más en el talento que en las cuotas. Y este ha sido un año de talento femenino en televisión. De hecho, si en los apartados de interpretación no hubiera división por géneros, todas las candidaturas habrían sido, sin duda alguna, protagonizadas por mujeres: 'Little Big Lies', 'El cuento de la criada', 'Feud', 'Veep'…

Todos estas maravillosas series, protagonizadas por mujeres, nos han permitido disfrutar del talento de actrices en estado de gracia, desde Elisabeth Moss a Susan Sarandon, Jessica Lange, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern…

Pero entre las ganadoras en otros apartados ha habido guionistas (Lena Waithe) y directoras (Reed Morano, segunda mujer en la historia de los premios, 63 años, tras Mimi Leder) por lo que podemos asegurar que ha sido la edición más femenina pero, sobre todo, la edición en la que se ha dado voz y visibilidad a la mujer con series imprescindibles que, además, han tenido gran éxito de audiencia y crítica.

Seguro que también te interesa...

'The Crown' busca coronarse en los Emmy

Todos los 'looks' de la alfombra roja de los Emmy 2017