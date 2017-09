El detalle de Beyoncé con Lady Gaga, alejada de los escenarios por enfermedad

29 sep 2017

Lady Gaga no está atravesando uno de sus mejores momentos. La cantante, que se había visto obligada en los últimos tiempos a cancelar algún concierto por los fuertes dolores que padecía, tomaba la decisión hace un par de semanas de terminar la gira en la que está inmersa y darse un respiro.

Ella misma, en Twitter y a través del documental que ha estrenado en Netflix, 'Gaga: five foot two', ha explicado que padece fibromialgia y que su cuerpo necesita un respiro para poder volver a la música con la fuerza que se merecen sus 'monsters'.

La artista no está sola. Una compañera de profesión ha decidido tener un detalle con ella para demostrarle su apoyo. Y no es una cualquiera, sino la mismísima Beyoncé.

Lady Gaga ha mostrado en su cuenta de Instagram una imagen con un enorme ramo de rosas rojas y una nota de la diva de la canción: "Pensando en ti y enviándote mucho amor. Rezando por una pronta recuperación. B".

Thank you so much honey B. Miss you. this was so kind. If I hadn't seen your videos on TV at grandmas house after I got dropped from def jam records, I would have given up. You inspire us all. The dream you embody kept me going. Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 12:11 PDT

Al lado de la instantánea, Lady Gaga escribía su agradecimiento a su amiga: "Muchas gracias, cariño, B. Te extraño. Si yo no hubiera visto tus videos en la tele, en casa de mis abuelas después de mis malos momentos, me habría dado por vencida. Nos inspiras a todos. El sueño que tú encarnas me mantuvo viva".

¿Quién dijo que entre las divas de la canción no puede haber buen rollo e, incluso, algo de cariño?

