Sergio Ayala amenaza la tranquilidad de Ivonne Reyes

3 oct 2017

Se conocieron durante 'Gran Hermano VIP'. Allí comenzó a gestarse una historia de amor que les duró aproximadamente un año y que, hace unas semanas, tocaba a su fin. Sergio Ayala e Ivonne Reyes no solo no están juntos ya, sino que parece que no ha finalizado en los términos amistosos que ella asegura.

La presentadora venezolana concedió unas declaraciones a Kike Calleja, periodista de 'Sálvame', en las que aseguraba que la separación se había llevado "de mutuo acuerdo" y que "ya venía hablando desde hace tiempo". Una versión dulce del punto y final que no comparte la otra parte.

Sergio, que se encuenta inmerso en su nuevo reto -presentarse a Míster Universo-, se ha pronunciado en 'Look' y su versión no coincide con la de la que hasta ahora había sido su pareja. Es más, sus palabras en el citado medio suenan más a amenza que a otra cosa.

"Ahora mismo no es mi prioridad, pero si tengo que sentarme en un plató de televisión, lo haré", sentencia en relación a la posibilidad de "ofrecer mi versión". El exconcejal, además, dice sentirse "molesto por algunas cosas", lo que podría desatar una guerra mediática con Ivonne como objetivo de sus ataques.

Ella es muy celosa y eso ha terminado de matar el amor"

Aunque él aun no ha dado más detalles, sus amigos sí que han dado pistas de qué pudo desencadenar el final de la relación. Es también en 'Look' donde se recogen esas impresiones del círculo íntimo de Sergio. "Ella es muy celosa y eso ha terminado de matar el amor. Ivonne le ataba en corto", revelan.

"Los amigos le decíamos que una relación es de dos y él siempre daba su brazo a torcer con todo, hacía lo que ella quería", añaden molestos con la actitud que Reyes habría tenido durante el tiempo que duró la relación.

Veremos sí, una vez concluya el certamen de belleza del que va a tomar parte, se decide a contar, con pelos y señales, cómo ha sido estar al lado de Ivonne.

