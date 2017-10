La huída de Shakira para evitar hablar de la polémica de Piqué

4 oct 2017

Desde que subiera una foto a su cuenta de Twitter votando en el referéndum ilegal de Cataluña, Gerard Piqué está teniendo que hacer frente a uns situación complicada. Primero salió ante la prensa llorando tras el partido contra Las Palmas, quizá por el revuelo generado en las redes sociales como consecuencia de su publicación.

Un par de días después, tuvo que aguantar el chaparrón de insultos y reproches en el primer entrenamiento con la Selección española en Las Rozas -algo que ha levantado controversias y que ha provocado que Rafa Nadal salga en defensa del central-.

Y, mientras tanto, la que no tiene intención de abrir la boca es su pareja. Shakira, por el momento, no ha dicho ni media palabra. No ha salido en defensa del padre de sus hijos y eso ha llamado la atención -y mucho- en la opinión pública.

Ayer la cantante era captada por las calles de Barcelona, a punto de subirse en un vehículo, y evitaba pronunciarse al respecto. Parece que su postura es clara. Y esta ha generado especulaciones sobre por qué se comporta de esta manera, sin posicionarse.

La hipótesis principal atendería al miedo que podría tener de perder actuaciones si habla claramente de un tema político y espinoso como las intenciones de la Generalitat de proclamar la independencia de la comunidad catalana. Y, del mismo modo, el temor a que sus fans españoles le retiren el apoyo.

La colombiana ya ha manifestado en ocasiones anteriores que no le agrada entrar en cuestiones políticas, que ella se encarga de hacer música. De hecho, días antes de la consulta soberanista, Shakira realizó un acto promocional en el que evitó que se acreditase prensa española y prohibió cualquier tipo de pregunta sobre Cataluña o su relación con Piqué.

En estos momentos, Gerard está solo. Al menos de cara al público.

