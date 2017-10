Ricky Martin busca a su hermano en Puerto Rico

4 oct 2017

Compartir en google plus

Ricky Martin se ha embarcado en un avión para llegar a Puerto Rico acompañado por algunos compañeros de profesión como Chayanne, Luis Fonsi y Nicky Jam. En su tiempo en la isla donde nació, el artista colabora en las labores de reconstrucción y ayuda a los afectados del huracán María, que ha dejado la zona devastada.

El drama de Puerto es también una cuestión personal para Ricky Martin que ve angustiado cómo pasan las horas sin saber nada de su hermano. El cantante pidió ayuda en las redes sociales para explicar que se encontraba en paradero desconocido. "Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está".

La catástofre que ha sacudido la isla ha conseguido unir a los artista latinos con más éxito interncional, haciendo visible el drama que viven los afectados por el huracán. "Mi gente, Puerto Rico se levanta. Todo estará bien", dijo Ricky Martin en su cuenta de Instagram donde comparte varias fotos en las que se le ve colaborar en labores humanitarias.

No satisfecho con ofrecer sus manos en la reconstrucción del país, Ricky Martin se ha propuesto aprovechar su popularidad para pedir donaciones. Para ayudar a todos los afectados, el cantante ha iniciado una campaña de donación de fondos en YouCaring.com.

Seguro que también te interesa...

Ricky Martin angustiado: no consigue contactar con su hermano tras el paso del huracán María por Puerto Rico

Ricky Martin preocupa a seguidores con su aspecto cansado

Desnudos mediáticos: Adán y Eva VIP