6 oct 2017

Se convirtió en madre primeriza, junto a Javier Bardem, el 22 de enero de 2001, cuando nació Leo. Repitió experiencia dos años y medio después, cuando llegó Luna. Ahora, Penélope Cruz ha hecho su confesión más sincera sobre cómo le ha cambiado la maternidad.

O, más bien, se la hecho a su compañera Gwyneth Paltrow, a quien conoció durante el rodaje de 'The Good Night' (2007), y que ahora, la ha entrevistado para la revista 'Interview'. Allí, Gwyneth le ha preguntado sobre el significado de ser madre para ella y la de Alcobendas le ha abierto su corazón.

"En mi caso creo que ha ayudado el hecho de que mi ego se ha visto reducido con el paso del tiempo. No me da tanto miedo lo que la gente pueda pensar de mí, si voy a ser aceptada o si voy a ser querida. Antes dedicaba mucha energía a cultivar la percepción que quería que se tuviera de mí, pero cuando me convertí en madre, algo cambio dentro de mí y dejé de preocuparme por esas cosas. Eso es parte de crecer, y ahora tengo que pasar por otras pruebas que me pone la vida. Ahora tengo nuevos miedos", son sus palabras.

Cogemos pocas vacaciones, porque los niños son muy pequeños"

Cruz habla, también, de cómo suele llevar a sus hijos con ella cuando los rodajes son demasiados prolongados en el tiempo: "La verdad es que nos cogemos muy pocas vacaciones, porque los niños son todavía muy pequeños y también por nuestros trabajos. No viajo más de lo que debo".

"Solo he estado separada de mis hijos un día y medio en los últimos siete años, y ha sido solo en tres ocasiones. Espero poder seguir en la misma línea, ya que cuando no trabajo, dedico todo mi tiempo a ejercer de madre y me las ingenio para cocinar, aunque nunca cocinaré tan bien como tu lo haces", añade.

Teniendo en cuenta que Penélope siempre ha sido esquiva a dar demasiados detalles de su vida privada, lo que ha conseguido Paltrow es para darle un premio.

Seguro que también te interesa...

Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos en el 'biopic' de Pablo Escobar

Penélope Cruz: "Le debo mucho a Fernando Trueba"

Penélope Cruz y Alejandro Amenábar celebran aniversarios de sus Goya

Penélope Cruz, toda una 'Reina de España' en portada de Mujerhoy