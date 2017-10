Jorge Javier Vázquez responde a las críticas: "Estoy harto"

11 oct 2017

Últimamente a Jorge Javier no hacen más que lloverle las críticas. Da igual lo que haga el presentador, si ofrece su opinión le revaten y si no lo hace, como ha ocurrido con la situación política en Cataluña, también hay quien considera que no se moja suficiente. El presentador está harto y ha decidido volcar en su blog en la web de la revista Lecturas toda su frustración.

"Estoy harto de no valorar la opinión de los que no piensan como nosotros. Que nadie venga a decirme que tengo la obligación de mojarme porqué se acabó. Entre todos hemos creado una sociedad en la que no tiene cabida el diálogo", señada el presentador de Telecinco.

Jorge Javier continua su razonamiento asegurando que por ser un personaje popular se fomenta el odio entre sus detractores. "Llega un momento en tu vida en el que lidiar con eso ya no te compensa" y añade: "Te encierras en casa y vives con tu soledad. (...) Siento que me están estafando muchas horas de mi vida, y lo malo es que no sé a quien pasarle la factura de la alegría que me están robando", concluye.

