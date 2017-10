Jorge Javier y Mila XimÃ©nez, en contra de Chenoa

5 oct 2017

Ha pasado una semana desde que Chenoa presentara su libro, 'Defectos perfectos', y aun siguen llegando reacciones. Primero vimos a David Bisbal defenderse tras las declaraciones de su ex en las que se le aludía directamente. Después, y de manera sorprendente, Elena Tablada salía en su defensa.

Tras varios enganchones entre partidarios de una y otro en las redes sociales, a la cantante parecen haberle salido dos 'enemigos públicos' que no entienden ni lo que ha hecho ni cómo lo ha hecho: Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez.

Se pone en modo 'maripilismo' y mete la pata hasta al fondo"

El primero de ellos ha utilizado su blog en la revista 'Lecturas' para opinar sobre el gran tema del momento. "Hago 'zapping' antes de comer y veo a Chenoa en la rueda de prensa de su libro. Qué mal lo hace la pobre. Se pone en modo 'maripilismo' y mete la pata hasta al fondo. Se la ve quisquillosa y antipática".

Aunque, para suavizar sus palabras, añade: "Bien está que Chenoa se haya dado cuenta de que metió la pata. Si es lista (que lo es) saldrá reforzada".

Quien no tuvo tanta consideración con la artista ha sido Mila, que siempre se ha caracterizado por ser clara y directa. "Ya está otra vez la pesada de Chenoa. ¡Me importas tres mierdas! ¡Estamos hartos de gente reventada como tú! No me extraña que Bisbal le hiciera la cobra, le tenía que haber hecho la boa constrictor. Antes me gustaba tu música, pero ahora ni eso", eran sus palabras en el plató de 'Sálvame'.

Seguro que también te interesa...

Chenoa admite que estuvo "desacertada" en la presentación de su libro

Elena Tablada sale en defensa del libro de Chenoa

David Bisbal responde a Chenoa

Las dos versiones de la ruptura de Chenoa y Bisbal