12 oct 2017

Durante toda la semana se han sudecido las denuncias públicas contra el productor y ganador de seis Oscar Harvey Weinstein por acoso sexual. A los relatos de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Ashley Judd, se une ahora el de Cara Delevingne.

Ha sido a través de Instagram como la actriz y modelo ha compartido lo que para ella ha sido una carga. Cara explica cómo el productor le propuso hacer un trío con él y otra mujer en un hotel de Nueva York.

Delevingne relata cómo accedió a subir a su habitación, a pesar de que le incomó el tono en el que hablaba de las relaciones que habia tenido con otras mujeres. Harvey le dijo que el coche que tenía que trasladarla hasta su hotel iba a tardar y que subiera a su habitación.

Era reacia a hablar... No quería hacerle daño a su familia"

"Cuando llegué me sentí aliviada al encontrar a otra mujer en la habitación y sentí inmediatamente que estaba a salvo", cuenta. Pero acto seguido revela: "Nos pidió que nos besáramos y ella comenzó a hacer ciertos avances en su dirección. Me levanté deprisa y le pregunté si sabía que podía cantar. Y empecé a cantar... Pensé que haría la situación mejor... Más profesional... Como una audición... Estaba tan nerviosa".

En un momento dado, ella sintió que era el momento de marcharse, pero Weinstein se puso delante de la puerta e intentó besarla. Cara confiesa que, después de esa noche, a pesar de haberse resistido, consiguió un papel para una película producida por Harvey: "Siento que no me merezco el papel. Era reacia a hablar... no quería hacerle daño a su familia".

Ahora que la caja de Pandora parece haberse abierto, veremos quién es la siguiente estrella de Hollywood que sale a denunciar al que se ha convertido, como ha sentenciado Meryl Streep, en "un dios caído". La consternación se apoderado de un Hollywood que no puede mirar hacia otro lado.

