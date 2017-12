Harvey Weinstein niega las acusaciones de Salma Hayek

14 dic 2017

Llevamos meses asistiendo al goteo de acusaciones contra Harvey Weinstein por acoso y abusos sexuales. La última en sumarse a la lista de 'celebrities' que han asegurado que el productor de Hollywood se ha sobrepasado con ella, es Salma Hayek.

La mexicana confesó ese acoso en las páginas de 'The New York Times' y, un día después, él, a través de su representante, ha contestado negando haber tenido nada con ella. "Las acusaciones de naturaleza sexual realizadas por Salma no son exactas y otras personas que presenciaron esos mismos hechos tienen un recuerdo muy diferente de cómo se desarrollaron", ha sentenciado.

Hayek reveló que había recibido presiones de Weinstein para que realizara un desnudo, algo que el productor "no recuerda". Salma contó en la mencionada entrevista que se pasaba el día diciéndole no: a abrirle la puerta de su habitación del hotel, a ducharse con él, a quitarse la ropa...

Un infierno que ha decidido contar ahora, a la vez que se ha aventurado a describirle: "Harvey Weinstein era un cinéfilo apasionado, alguien que tomaba riesgos, un promotor del talento fílmico, un padre amoroso y un monstruo. Durante años, fue mi monstruo".

A la pregunta de "¿por qué ahora?", la actriz ha contestado que se ha mantenido en silencio por miedo a hacer daño a sus seres queridos. Veremos si Hayek contraataca ahora que su presunto acosador ha decidido decir públicamente que miente.

