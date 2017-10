Cayetano Rivera recibe el alta hospitalaria

15 oct 2017

Hace cuatro días que Cayetano Rivera sufrió una grave cogida en la plaza de toros de Zaragoza, lo que le ha tenido ingresado en el Hospital Quirón de la capital aragonesa. Tras ser operado y guardar reposo durante el fin de semana en el centro hospitalario, el torero ha sido dado de alta y ha abandonado el hospital.

En muletas y acompañado por el doctor Carlos Val-Carreres y por Eva González, el diestro se paró en la puerta para hablar con la prensa. Al preguntarle por cómo se enteró su mujer de la noticia, puesto que está embarazada de cuatro meses, él respondió: "La llamaron en cuanto ocurrió y bueno yo pude hacerle una llamada antes de que me interviniesen, tuvieron el detalle de dejarme llamarla para que no se preocupase tanto y además ya sabéis que en este estado no queríamos darle un susto más grande entonces enseguida cogió el tren y vino para acá y lleva aquí desde entonces".

Otra pregunta de los medios fue si se retiraría de los ruedos tras la cogida. "La verdad que no me lo he planteado por este motivo, cuando llegue el momento será por otras razones pero mi hermano también su profesión, su carrera es distinta a la mía y en ese sentido no tenemos el mismo parecido, él llevaba una trayectoria de muchos más años que yo y ya le iba tocando pero yo por ahora sigo pensando en quedarme".

Junto a él y en un discreto plano se encontraba Eva González, sonriente y mostrando esa tranquilidad que le caracteriza y que ha mantenido durante todos estos complicados días. Muy favorecida, la presentadora eligió una blazer azul y vaqueros.

Antes de recibir el alta, las primeras palabras de Cayetano las tuvimos en su cuenta de Twitter, donde agradeció a todos sus seguidores la preocupación y también a todos aquellos que le desearon la muerte porque le hicieron más fuerte.

