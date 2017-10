Paula Echevarría pone tierra de por medio

19 oct 2017

No, Paula Echevarría no se larga porque esté harta de que no se pare de hablar de su ex, David Bustamante, y Ares Teixidócomo posible pareja. Aunque podría, porque, si el resto de los mortales estamos ya ligeramente mareados, no nos queremos ni imaginar cómo estará ella.

La actriz cambiará de aires por un tiempo por motivos laborales. Paula ya está instalada en Bilbao, donde se incorpora al rodaje de la película 'Ola de crímenes', dirigida por Gracia Querejeta y con Maribel Verdú y Antonio Resines como compañeros de reparto.

Al cambio de aires se suma que ha decidido dar otro toque a su 'look' y se ha dejado un flequillo que, a su debido tiempo, comprobaremos si es por exigencias del guion.

Por fin nos hemos estrenado!!!!!! Y así de felices! #OlaDeCrimenes @mediasetcom @telecincocinema @bowfingerpictures @sietemesas @juana_acosta Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 9:48 PDT

