Habla la suegra de Alba Carrillo

20 oct 2017

Hasta este momento, Alba Carrillo no se ha caracterizado por tener un trato amable y cordial con las familias de sus parejas. Pero acaba de salirle primera defensora pública. Algo que le va a venir de maravilla, puesto que no son muchas las voces que se alzan para demostrarle afecto de puertas para afuera de su casa.

Ha sido la web Chance la que ha conseguido las primeras declaraciones de Emma Fontcuberta, la madre de David Vallespín. Y parece que la modelo va a tener suerte, porque le ha caído el gracia a la madre de su chico.

Alba es encantadora, me cae muy bien la verdad"

"Alba es encantadora, me cae muy bien la verdad que sí", son sus palabras antes de pronunciarse sobre esa boda de la que se habló y que, parece, de momento no llegará: "Hombre es normal... tienen una relación".

Hay que recordar que hace un par de días Kiko Hernández aseguró en el plató de 'Sálvame' que la pareja estaba pensando en casarse, indicando incluso que la fecha elegida para el enlace era el 1 de septiembre de 2018.

Carrillo, horas más tarde, lo desmentía de manera tajante: "De verdad que no, que no me caso. Me da como ardor de estómago". Puede que, si toda la familia de Vallespín le lanza un piropo ante los medios, ella dé ese empujón último para pronunciar su segundo 'sí, quiero'.

Seguro que también te interesa...

Alba Carrillo se autofelicita en el cumpleaños de su hijo

Los 'ataques' de Alba Carrillo a la Selección española

Alba Carrillo vuelve con ganas de guerra de sus vacaciones en Miami