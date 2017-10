Los 'ataques' de Alba Carrillo a la SelecciÃ³n espaÃ±ola

5 oct 2017

Compartir en google plus

Alba Carrillo tiene un don al alcance de muy pocas personas en todo el planeta: hacer que todo lo que toca se convierta en polémica. Su última actuación estelar tuvo lugar en uno de los entrenamientos de la Selección española en Las Rozas antes de disputar el partido de este viernes contra Albania.

Carrillo acaba de estrenar una sección en 'Sálvame' (Telecinco), 'Las pelotas de Alba', en la que parece que se dedica a tocárselas a los deportistas con los que tiene que verse las caras. Y decimos esto sin ánimo de nada, solo constatando lo que sucedió en el mencionado entrenamiento.

Estaban los ánimos calentitos con Gerard Piqué, que recibía insultos a diestro y siniestro por la imagen que colgó en las redes sociales votando en el referéndum ilegal de Cataluña. Este, obviamente, evitó pronunciarse -como sí hizo en la tarde de ayer para aclarar su postura y dar las explicaciones pertinentes a la opinión pública-.

Cuando gana bien que cuenta chistes... Sobre Pepe Reina

Alba relacionó una cosa con otra y no tuvo una mejor idea que decir: "La gente le está gritando cosas muy feas a Piqué. Vale que no nos ha atendido, pero tampoco hay que ponerse así".

Los momentos que vivió con el resto de miembros de La Roja no fueron menos surrealistas. Se dirigió a Pepe Reina: "Reina, hijo, cuéntanos un chiste…". Como este no lo hizo, sin duda porque no era el momento, Alba aseguró: "Joe, cuando gana bien que cuenta chistes, pero ahora… más seco que el ojo de un tuerto". ¿Cómo le sentaría esto a Pepe?

Seguro que no mucho mejor que a Pedro Rodríguez el comentario que le hizo a él. Primero se refirió a él como "el nuevo", añadiendo: "Hola, yo también soy nueva". Acto seguida, caía en la cuenta: "¡Ay, Pedro Rodríguez! Este es el de titiríriii…", aludiendo a las imágenes publicadas la semana pasada de Pedrito junto a una rubia -y que obligaron a su mujer a explicar que estaban en trámites de divorcio-.

Por último, tampoco estuvo muy acertada con David de Gea, a quien preguntó si se iba a decidir o no a pedirle matrimonio de una vez a Edurne. "Gástate los dineros y cómprale un pedrusquillo…", era la frase con la que cerraba su traca final.

Veremos si, después de que este reportaje haya causado más de una polémica por el tono, sigue llevando el micrófono de 'Sálvame' o no. Quizá este punto de estar en boca de todos es lo que busquen tanto ella como el propio programa.

Seguro que también te interesa...

Alba Carrillo vuelve con ganas de guerra de sus vacaciones en Miami

El 'hackeo' al Instagram de Alba Carrillo

Alba Carrillo aviva la polémica y critica a Fonsi Nieto

El dardo de Alba Carrillo a Feliciano López desde 'Supervivientes'