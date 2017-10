La declaración de amor de Justin Timberlake a Jessica Biel

21 oct 2017

Han tenido que hacer frente a los rumores de ruptura una y otra vez, pero parece que no les afecta. El matrimonio entre Justin Timberlake y Jessica Biel es cada día más fuerte.

La pareja acaba de celebrar su quinto aniversario de boda y el cantante no ha querido perder la oportunidad de dedicarle a su esposa unas preciosas palabras en Instagram. El escrito es toda una declaración de amor que nos ha dejado sin palabras.

"Hoy es aún más especial para mí porque hace cinco años, en este día, me convertí en el hombre más afortunado del mundo cuando intercambié mis votos con mi mejor amiga. Esta canción fue nuestro primer baile. A mi hermosa Jessica Biel: me has enseñado mucho sobre lo que significa el amor verdadero. No puedo poner en palabras lo que estos últimos cinco años han significado para mí, así que... "Escucha la melodía porque mi amor está escondido...".

La canción no es otra que 'A song for you' de Leon Russell, un tema que la pareja ha hecho suyo y que les traslada a ese día tan especial en el que se convirtieron en marido y mujer.

Tras la publicación de Justin, la actriz ha querido también dedicarle unas palabras a su marido utilizando una captura del vídeo que anteriormente había publicado Timberlake.

My tender heart is yours, now until forever. Una publicación compartida de Jessica Biel (@jessicabiel) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 10:29 PDT

