22 oct 2017

Arévalo expresó hace una semana en 'Sábado Deluxe' que su amistad con Bertín Osborne, con quien lleva años compartiendo escenarios gracias a la comedia 'Mellizos', estaba completamente rota. El humorista aseguró que su amigo no le cogía el teléfono y que le contestaba a los mensajes con monosílabos. Todo, por una foto.

Hace unas semanas, Arévalo compartió, junto a Bertín y su familia, una comida en la que también participaron el Rey Emérito Juan Carlos y la Infanta Elena. Posteriormente, el cómico publicó la foto en redes sociales, sin contar con el permiso de los que aparecían en la imagen. Bertín, molesto con la acción de su amigo, le exigió que borrara el tuit, pero este se negó.

El relato de Arévalo ha dado pie a numerosos comentarios y debates en los programas de televisión y, hasta ahora, Bertín Osborne había guardado silencio, pero 'Viva la vida' trasladó la versión del cantante sobre el conflicto.

Paloma García Pelayo ha hablado con Bertín sobre su conflicto con Arévalo. pinit

Paloma García Pelayo, colaboradora del programaque conduce Toñi Moreno en Telecinco, habló en privado con Bertín y comunicó sus primeras declaraciones públicas sobre su enemistad con Arévalo: "Me siento traicionado y muy dolido. Paco es mi amigo, le he tratado como un hermano. Es mi casa y es una falta de respeto a mí y a mi mujer. Hay cosas que no se pueden hacer", asegura sobre la publicación de la fotografía.

Además, la periodista explicó que Bertín y Arévalo mantuvieron una conversación telefónica para intentar acercar posturas, el cantante estaba dispuesto a que su hasta entonces amigo participara en algún programa de 'Mi casa es la tuya', pero todo cambió cuando vio al cómico relatando el problema en 'Sábado Deluxe'. Fue entonces cuando el cantante decidió romper definitivamente su relación con el humorista.

