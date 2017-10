Eugenia Martínez de Irujo habla del polémico posado de su hija

24 oct 2017

Ha tardado una semana en abrir la boca y hablar alto y claro, pero ya tenemos la opinión de Eugenia Martínez de Irujo sobre el posado que su hija, Tana, realizó junto a su padre con motivo de la llegada de su mayoría de edad.

Y efectivamente, no le ha hecho ninguna gracia. Tal y como les informamos ayer, tras habernos puesto en contacto con el entorno de la duquesa de Alba, era conocedora del movimiento de su ex, pero era contraria a esta 'puesta de largo' ante los medios de la joven.

La explicación es muy sencilla y la ha dado ella en la estación del AVE. "A ver yo el posado... Lo voy a aclarar para que por lo menos la podáis dejar en paz, porque ella no tiene ninguna culpa. Yo lo único bajo mi punto de vista, naturalidad siempre, es mayor de edad, pero obviamente es ridículo hacer un posado pensando que así no se la va a perseguir", comentaba.

Lo único que os pido es que me la cuideis, porque se pone muy nerviosa"

"Eso es o muy inocente o no sé, o es caerte de un guindo. Entonces, para mí la naturalidad pues esto. Es tu cumpleaños, sales a comer y oye si está toda la prensa saludas 'buenos días', 'buenas tardes' y no pasa nada, te metes en tu coche y adiós muy buenas. Vienes a la estación pues lo mismo. Para mí eso es naturalidad", añadía al respecto.

Además, reconoció que estaba al tanto: "Yo desde que me lo comentaron yo dije que no estaba de acuerdo, a partir de ahí me lo encontré así -haciendo un gesto con la mano a la cara- y pensé que no se iba a hacer porque yo no estaba de acuerdo y tal. Y mira por donde me levante con la sorpresa. Punto eso ha sido todo.

Concluye: "Entonces creo que ya lo he aclarado y ella la pobre no tiene ni idea de este mundo ni es culpable ni nada. Entonces, lo único que os pido es que me la cuidéis un poquito, porque se pone la pobre muy nerviosa".

