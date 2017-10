Leticia Sabater: "Netflix me eligió por ser cultura pop"

24 oct 2017

Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, estábamos equivocados. Netflix ha sabido cómo sorprendernos, una vez más, con un impactante vídeo promocional de la segunda temporada de 'Stranger Things', que se estrena este viernes 27 de octubre.

Facebook fue la red social elegida para tal sorpresa. La plataforma compartía con sus seguidores un vídeo que parecía indicar un adelanto de lo que nos espera en la nueva temporada, pero que, a pesar de no serlo, ha resultado ser una mezcla perfecta entre algo terrorífico, sorprendente e increíblemente maravilloso.

Al darle al 'play', cuál fue la sorpresa de muchos al descubrir que la protagonista del vídeo no era otra que Leticia Sabater, perfectamente caracterizada en el papel de la desaparecida Barb, ubicada en la fiesta que se celebró en la casa de Steve y cantanto sus ya conocidas canciones como 'La Salchipapa' o '¡Toma pepinazo!'. "Esa escena es la más vista de 'Stranger Things'y por eso la han elegido concretamente para la promoción de la segunda temporada", nos ha confesado la cantante.

Su aparición no ha dejado indiferente a nadie. Ella está feliz con el resultado y Netflix parece que también, puesto que juntos han conseguido una gran difusión. "Netflix y yo teníamos algo en común, juntos somos una bomba de relojería porque nos gustan que hablen de nosotros. Ellos son muy atrevidos y yo también. Cuando me lo propusieron vi 'Stranger Things' en una misma noche", nos ha confesado. Y es que, todo surgió hace dos meses, poco tiempo después de que la cantante volviese de su aventura por Honduras con 'Supervivientes'.

He retrasado mi operación de estrabismo al 7 de noviembre por este trabajo"

Lo que muchos seguramente se habrán preguntado es, ¿cómo se ha gestado esa colaboración entre Netflix y Sabater? "Netflix me dijo que me escogió porque yo era como una persona que realmente pertenecía a todas las temporadas, que era parte de la cultura pop. Que desde los 80, que comencé, siempre he tenido presencia y ellos pensaron que era la persona ideal para soprender porque pertenezco a todas las décadas", responde la protagonista.

"Del vídeo lo que más me gusta es la escena en la que salgo con las vísceras y las costillas por fuera. Hay que fijarse muy bien para verlo, pero Netflix tampoco quería que se me viera tan en carne viva", ha declarado. Además, se ha sorprendido gratamente con la aceptación puesto que asegura que el 90% de los comentarios que le han llegado han sido positivos: "Normalmente soy muy controvertida en todo lo que hago, tengo muchos fans y muchos detractores. Lo ven todo, pero están ahí para criticar. Para mí los fans son importantísimos pero también cuento con los detractores"

La escena del vídeo preferido de la cantante. pinit

Dos meses de trabajo y retrasar su operación de estrabismo al 7 de noviembre parecen haber merecido la pena y Leticia Sabater se muestra más orgullosa que nunca del resultado final, sin cerrar puertas a nuevas oportunidades que le pueda dar la plataforma: "Me encantaría que algún día me viérais de protagonista en alguna serie. Es un buen principio que Netflix haya contado conmigo para la publicidad de su segunda serie más importante y ya saben que yo he trabajado como actriz". Y añade que no le importaría hacer una colaboración musical con ellos porque, para algo divertido, "encajo a la perfección".

Pero que nadie se asuste, que no va a descuidar su 'pepinazo' anual de verano. "A comienzos de 2018 empezaré a preparar el nuevo tema del verano. Lo vais a bailar como locos".

Seguro que también te interesa...

Leticia Sabater: “Puedo ocupar el espacio que ha dejado Georgie Dann”

Leticia Sabater, ¿se comió una salchipapa?

Leticia Sabater sigue los pasos de Aída Nízar en Supervivientes