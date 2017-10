Robbie Williams cancela su gira por problemas de salud

26 oct 2017

Robbie Williams se ha visto obligado a cancelar su gira por motivos de salud. El cantante británico canceló tres conciertos en Rusia sin dar mucha explicaciones sobre los motivos que le habían apartado de los escenarios. Ahora, un mes después, explica a sus seguidores qué pasó.

En un vídeo publicado en Youtube, Williams asegura sentirse "muy bien" y explica: "En las últimas cinco semanas me he estado recuperando de una enfermedad. Por desgracia, esa enfermedad comenzó justo al final de una gira que estaba yendo muy bien. Después tuve los resultados de las pruebas… fueron muy preocupantes y terminé en la UCI, así que no pude concluir los conciertos previstos".

Desde 1998. Robbie Williams no se había visto en la necesidad de cancelar una gira por motivos de salud y se justifica "así que debéis saber que si no pude hacerlo fue porque estaba sucediendo algo que simplemente me lo impedía".

Sin explicar exactamente qué enfermedad sufre, el cantante si detalla en su vídeo los cambios que ha realizado en sus rutinas y sobre todo en su alimentación. “Ahora soy vegano, hago Pilates y Yoga todos los días, y me como una hamburguesaza los domingos. Me estoy cuidando” y manda un mensaje tranquilizador a sus miles de seguidores: “Se que voy a estar mejor que nunca”.

Robbie Williams no tiene fijados más conciertos hasta el próximo mes de febrero, cuando su tour internacional hará parada en Australia y Nueva Zelanda. En estos meses de desconexión, el británico tendrá tiempo para recuperarse del todo y afrontar sus compromisos profesionales con buena salud.

