Merche: "Me gustaría darle un hermano biológico a mi hija"

28 oct 2017

Merche (43) vuelve a la carga. No ha parado desde hace años. Disco tras disco, tiene reconocimientos musicales como la gran artista que es. Nos ha hecho llorar, emocionarnos, enamorarnos y, ahora, nos pone a bailar. Disco nuevo tras tres años extraños. Disfrutando de una vida familiar con su pareja y con la pequeña Ambika, ha tenido que superar uno de esos palos de realidad que te da la vida en forma de decepción y económica.

El nombre del disco está insipirado en su momento actual. Merche llega De otra manera. Para escuchar mientras leen la entrevista en la que, por cierto, se emociona varias veces, recomienda Puentes, su último sencillo.

Corazón Merche, sacas al mercado nuevo disco. Se llama De otra manera y ya hemos oído algún adelanto...

Merche Sí. Ya llevo tres 'singles'. El último, 'Puentes'. Una canción preciosa que habla de tender puentes utilizando el amor.

C. De mucha actualidad hoy.

M. Pues fíjate que sí. Creo que me iba oliendo que sería la mejor solución para todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero vamos, que lo más especial de esa canción, para mí, es que al final canta mi niña conmigo (risas).

C. ¿Qué hay de nuevo en el disco? Porque el título tendrá un por qué?

M. El título es ese porque es el más diferente de todos los que he hecho hasta ahora. Normalmente, la producción de los anteriores siempre ha ido a cargo de un solo productor. En este caso, ha sido diferente. Hay cuatro productores maravillosos que le han ido dando forma a una historia preciosa. Me encanta el resultado. Los discos son como películas. Cada uno tiene su esencia, su olor y su historia propia. Yo cuento historias que me han tocado el corazón. De amor, de desamor, contra la violencia de género, el acoso laboral... En este disco sigo esa línea.

C. ¿Sigues siendo tú la que compones?

M. Sí. Ahora más que nunca. O, al menos, de otra manera. Antes componía porque algo tenía que cantar y, ahora, lo hago por mí, por necesidad. Incluso, como un desahogo. A veces me veo pequeñita.

C. Bueno, los números no dicen eso. Discos de oro, platino, nominación a los Grammy Latinos… ¿Cuáles son las cifras?

M. Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Creo que seis de platino y cinco de oro, no sé. El dato que sí te puedo dar es que llevo un millón de discos vendidos.

C. El último, hace tres años. Has tardado mucho en volver, ¿no? ¿Ha dado mucha guerra Ambika?

M. (Risas) Pues me habría encantado dedicar dos años en exclusiva a mi hija y disfrutar de ella, pero este disco ha sido muy especial, sobre todo, por el momento personal por el que he pasado. Han sido muchas cosas y eso afecta. Hasta que no me sentí fuerte y preparada, no quise sacar nuevo trabajo.

C. Ahora hablamos de eso. Pero antes tengo que decirte que te he visto muy bailonga en los videoclips del disco.

M. (Risas) Sí. ¡Que la vida son dos días! Y a mí me ha dado por bailar. En estos años me he dado cuenta de que tengo que ser más libre, más feliz y hacer lo que me apetezca. En Pasajeros hacemos un baile muy divertido. De hecho, ‘los merchitos’ (sus fanes) han hecho un montón de vídeos haciendo la coreografía. Te partes de risa. Son maravillosos.

C. Los fanes son un pilar muy importante en tu carrera.

M. Mucho. Siempre han estado ahí. Añado a mi hija, a Arturo (su pareja) y a mis padres.

C. Por cierto, curiosidad. ¿Por qué llaman a tu padre 'el Catalán chico'?

M. Mi padre es muy conocido en el carnaval de Cádiz, porque es el mejor cantante que ha dado Cádiz (risas). Mi abuela, en la postguerra, se tuvo que ir a Barcelona. Su hijo mayor era ‘el Catalán’ en Cádiz y mi padre se quedo con 'el Catalán chico'. Yo en Cádiz no soy Merche la que canta, soy 'la Niña del Catalán'.

C. No hay conflicto en casa entonces con el tema de Cataluña.

M. ¡Qué va! Al contrario. Cataluña, ¡quédate!, que unidos somos mejores.

C. Hablemos de familia y éxitos. Gran Hermano ha sido muy importante en tu vida.

M. Ya sé por dónde vas (risas). Es cierto que No me pidas más amor fue un bombazo, al ser banda sonora de una edición del programa. Pero Merche ya estaba ahí, a mí no me ha hecho Gran Hermano. Fue una gran promoción, pero ya está. Y sobre la familia, entiendo que te refieres a Arturo. Con él, muy bien. Ya son más de cinco años y trabajamos juntos. Es una maravilla de persona, nada que ver con la imagen que se tuvo de él. Lo llaman, pero no le apetece el mundo de la tele. Nuestra relación fue una sorpresa absoluta. Incluso nosotros pensábamos que podría quedarse en poco, pero, al final, nos conocimos bien y se convirtió en el compañero perfecto para mí. En las buenas y en las malas. Siempre ha estado ahí agarrándome como un león.

C. (Merche se emociona, saltan unas lágrimas y hacemos una pausa) Hablamos de las buenas primero. Quiero saber algo más de tu niña, de Ambika.

M. Es un amor. Tiene siete años y no para de bailar y cantar. Tiene claro que esa será su profesión. Maravillosa. Es mi mejor regalo. La verdad es que me gustaría darle un hermano biológico. A Ambika la adopté en la India. El proceso es tan largo, que se me fueron seis años sin poder tener más hijos. Ahora toca trabajar, pero tengo en mente lo del hermano. Ella me lo pide constantemente.

C. Ahora, de las malas. De ese momento incómodo que tienes o has tenido con Hacienda. ¿Qué es verdad y qué no de lo que se ha publicado?

M. A ver, ahora puedo hablar con la tranquilidad que te da la distancia, porque esto viene de hace tres años. Yo tuve un problema con Hacienda por un criterio erróneo a la hora de facturar. Le ha pasado a mucha gente del mundo de la música y la televisión. Te podría decir que eso es lo de menos. Mal asesorada, la cosa se aclaró con la intención de solucionarlo. Eso ya está pagado. El problema es que hay alguien que me ha engañado. No quiero profundizar, pero me aconsejaron mal y se complicó mucho. Ahí me quedé sola ante una situación que no controlaba.

C. ¿Está ya solucionado?

M. Sí y no. Es un problema de mucha envergadura, porque es mucho dinero y no se puede arreglar de un día para otro. La situación es que era un problema del que yo no tenía consciencia que existiera. A mí me decían que todo estaba perfecto. Y, de repente, todo estaba mal. Se me cayó el mundo encima. Me embargaron tres casas. El choque es duro, pero ya está todo ordenado. Ya tengo mis abogados y gestores nuevos y la deuda se está pagando. Afortunadamente, sigo trabajando. Ahora vivo con Arturo y todos muy felices. Luchando, pero muy felices. No he dejado de trabajar nunca.

C. Hablaban de mucho dinero. De un millón de euros.

M. La deuda no era eso ni por asomo, pero la mala gestión y otros asuntos hicieron que se sumaran sanciones, retrasos... Se debería haber actuado de una manera y las personas encargadas no lo hicieron. Lo que eran cuatro, se convirtieron en diez por hacerlo todo mal. Y yo no me enteré. Y esto pasó durante 16 años y 1.200 conciertos. ¡Imagínate! Yo tenía una persona de plena confianza que se encargaba de todo. Y de repente, llamó Hacienda.

C. (Merche se vuelve a emocionar. Los ojos se llenan de lágrimas, pero reacciona y retoma la entrevista con mucha energía

M. Afortunadamente, ya pasó. Se paga, se aprende y se sigue hacia adelante.

C. Cambio de tercio. ¿Echas de menos la televisión?

M. Terminé Fenómeno Fan en diciembre de 2016. Ahora necesito descansar. Me encanta la tele y no pensaba que me iba a gustar. Hice de jurado en Eurovisión, luego vinieron Tú si que vales, Fenómeno Fan… Me gustaría volver, pero ahora mismo n0.

C. ¿Irías a Eurovisión?

M. Pues, aun habiendo sido jurado de la gala, no soy muy de concursos. Me lo han dicho muchas veces, pero no. Sé que es muy difícil juzgar a un artista en 60 segundos o en una sola actuación. Eurovisión no es mi objetivo, he tenido la posibilidad de ir.

C. El disco lo presentas el 27 y vas a hacer firmas por muchos sitios.

M. Sí, las firmas empiezan ese mismo día. Después de la promoción, comienzo a preparar la nueva gira para empezar pronto. Será gira de teatros. Me apetece hacerlo así esta vez.

