'OT 2017', así serán las actuaciones de la primera gala

Tras superar el último casting en directo, los 16 concursantes de 'OT 2017' se enfrentan a su primera gala. El grupo de aspirantes entonará por dúos las canciones que Noemí Galería y Manu Guix han repartido.

Los cantantes ofrecerán su mejor versión para cruzar la pasarela y evitar las nominaciones del jurado, que esta semana contará con la participación de David Bustamante.

Miriam y Agoney

Cantarán Running, un temazo de Beyoncé y Naughty Boy. El tinerfeño demostró dominar el inglés con su homenaje a Prince. Veremos cómo se desenvuelve la gallega, que se presentó con No te pude retener, de Vanesa Martín. Ambos tienen buena voz, él más dado al lucimiento vocal y ella, con un timbre de voz precioso. Agoney es dado al show en el escenario, Miriam prefiere mirar cantando a los ojos. Son dos estilos muy diferentes que deberán encontrar un equilibrio.

Ana Guerra y Mimi

Interpretarán 'Don’t you worry about a thing', tema de la banda sonora de '¡Canta!' Es, a priori, una de las parejas más débiles de la noche. Ana Guerra fue salvada por sus actuaciones en el casting y en los ensayos: la tinerfeña fracasó en la gala 0 con su versión de '¿Cómo te atreves?' Tiene el reto de confirmar que no fue un error del jurado. Mimi también tiene una misión: demostrar que canta tan bien como baila. Su versión de las Pussycats Dolls ya nos puso sobre aviso: el escenario es suyo; el micro, no tanto.

Roi y Ricky

Es la primera pareja de guaperas y cantan 'Tu enemigo', de Pablo López. Roi es un gallego que usa la guitarra como escudo para protegerse sobre el escenario. Pegó fuerte con su versión de 'Don’t worry', pero ahora le veremos ponerse romántico. Lo tiene más fácil el veterano del grupo, Ricky, que supo muy bien cómo jugar a la seducción con el tema de Coldplay. Veremos si el mallorquín ayuda al compostelano a quitarse la guitarra con la facilidad con la que él se quita la camisa.

Mireia y Juan Antonio

Forman dúo para su versión de 'Corre', de Jesse y Joy. Juan Antonio se salvó después de cantar 'Pasos de cero medio tono por encima de lo que le correspondía, pero el jurado vio el potencial del único concursante casado. La Reina de la belleza de Alhaurín de la Torre es una amante del pop, pero tiende a aflamencar las canciones. Lo hizo con India Martínez. Uno debe acertar con el tono; la otra, con el estilo. Tienen deberes para la noche.

Raoul y Thalía

Se enfrentarán a una versión de 'Cake by the Ocean', de DNCE. El barcelonés debe controlar los nervios, porque relajado tiene fuerza: lo vimos con su 'Catch and release', que conquistó al público. La extremeña (‘Thalía la mala’, la bautizó Twitter no sin cierta maldad) se atrevió con Ariana Grande, pero le vino un poco como el apellido. Forman una pareja ideal para portada de Superpop.

Marina y Alfred

Cantarán 'Don’t dream it’s over', de Crowded House. Marina se puso on fire en la Gala 0. Pero lo costó lo suyo. Tiene que soltarse. Y mucho. El catalán estuvo a la altura del reto de homenajear a Ray Charles, trombón incluido. Una pareja que no tiene nada en común, o eso parece, así que despierta curiosidad.

Cepeda y Aitana

Tienen el reto de convertirse en Los Ronaldos con 'No puedo vivir sin ti', de Coque Malla. La jovencísima que rompió el hielo con Bang Bang y el gallego de voz rugosa que gustó con Tú me obligaste, se pasan a la balada pop en una actuación a la que pueden sacar mucho partido.

Nerea y Amaia

Pareja artística para 'Las cuatro y diez', de Rosa León. Sorprende la elección de la canción para Nerea, una voz de chica Disney, y Amaia, la concursante que poco a poco va a ganarse al público con su peculiar personalidad. La pamplonica tiene una voz íntima, más fina, y juntas pueden ser puro azúcar. Esperemos que sin llegar a ser empalagoso.

