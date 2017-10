Selena Gómez llora al dar los detalles de su trasplante de riñón

30 oct 2017

Hace un mes y medio, Selena Gomez revelaba, a través de su cuenta de Instagram, que había atenido que someterse a un trasplante de riñón. Al lado de la imagen, en la que agradecía a su amiga Francia Raísa que le hubiese cedido el órgano.

Ahora, la cantante ha concedido una entrevista en la NBC en la que ha ahondado en los detalles de la operación y de la que se ha podido ver un avance. "Creo que llegué al punto en el que se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Mis riñones ya no funcionaban, pero yo no quería pedirle ese favor a nadie que conociese… así que ella me lo propuso sin que yo le dijese nada. Me salvó la vida. Es así", confiesa.

A lo largo de la conversación con Savannah Guthrie, conductora del programa 'Today', Gomez no puede evitar romper a llorar de la emoción. Unas lágrimas a las que acompaña el agradecimiento, de nuevo a Raísa.

La exchica Disney ya escribió en su momento: "Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido al lupus y me estaba recuperando. Lo necesitaba por salud. No hay palabras para describir el agradecimiento a mi amiga Francia Raísa. Me dio el mejor regalo e hizo un sacrificio al donarme un riñón. Me siento realmente bendecida. Te quiero mucho, hermana".

Veremos esta noche qué más detalles ofrece sobre una de las experiencias más complicadas de su vida.

Seguro que también te interesa...

Ser donante de órganos, el mejor regalo

Selena Gomez reaparece tras el anuncio de su retirada de los escenarios

El lupus provoca que Selena Gomez se retire de la música de manera temporal