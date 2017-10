Cristina Pedroche y JesÃºs Castro: Â¿a quÃ© huelen los 'sex symbols'?

31 oct 2017

En el caso de estos dos, a éxito. A Jesús Castro le llegó hace tres años con El Niño, y a Cristina Pedroche hace algo más, pero ambos han sabido encontrar la fórmula para enlazar un trabajo con otro en un entorno en el que lo habitual es la inestabilidad. Ambos son imagen del perfume Sex Symbol (Puig), y Corazón aprovechó la presentación para charlar a solas con ellos. Jesús nos recibió rodeado de su equipo. Había llegado con puntualidad británica, algo que reconoce, es importante para él. "Soy un poco obseso con eso", nos confiesa.

"Si quedamos a las nueve, yo estoy a menos cuarto. Sea para trabajar o para tomar un café". Eso contrasta sin embargo con su otro lado. Le han elegido para que ponga rostro al perfume The rebel (rebelde), y él reconoce que también tiene esa faceta más iconoclasta. "No soy de romper las reglas, pero sí adaptarlas un poco. No me gusta ser convencional", cuenta.

Eso sí matiza que no tiene nada que ver con los personajes que le han tocado hasta ahora: gente que vive al margen de la ley.

Nuevo registro

Ahora prepara una nueva serie para Telecinco que se llamará Secretos de Estado y cambia un poco de registro. "Mi personaje se llama Andrés y es el jefe de seguridad del presidente del gobierno. Ya no trafico…", bromea. "Me veo raro, porque trabajo con un traje y estaba acostumbrado al chándal en el rodaje", añade. Este personaje le llega tras tres años de trabajo. Su carrera aun no es larga, pero sí ha sido intensa. "Pienso en El Niño y me parece como que queda lejano", confiesa.

Aquel papel le llegó porque encajaba con lo que buscaban. Sobre todo físicamente. Le preguntamos si ser guapo abre puertaso por el contrario, llega a convertirse en un hándicap. "Quizás es una ayuda. No para esta profesión en sí, pero sí en lo colindante, aunque también te dan más caña por el hecho de ser guapo. Es como si estuvieras ahí solo por serlo".

Por eso él prefiere tomárselo con traquilidad y como una carrera de fondo: "Espero que dentro de diez años digas Jesús Castro y que yo ande por ahí". Nos citamos con el actor y con la presentadora en un hotel, el mismo en el que se sitúa el restaurante Diverxo, del marido de Cristina Pedroche. A ella, a pesar de lo polifacética que se muestra, nunca la veremos tras los fogones. "Me puedes ver de cualquier manera menos cocinando. No valgo para eso", nos cuenta con una sonrisa, la misma que pone al decir que se siente identificada con el perfume del que es imagen.

No la veremos en la cocina, pero sí dando las campanadas de nuevo. Será su cuarto año y, aunque se ha publicado que lo haría junto a Chenoa, ella afirma que desconoce quién será su compañero.

Relación con Pilar

También se ha publicado que vetó a Pilar Rubio como compañera. Cuando se lo contamos, su cara era de sorpresa total. "¿Quién soy yo para vetar a nadie? Es la cadena la que decide", dice, no sin cierta indignación, y añade: "A Pilar la adoro. No coincidí con ella en el programa, porque la sustituí, pero a los restaurantes ha venido mucho. De hecho ella y Sergio (Ramos) celebraron su aniversario en Streetxo y subieron la foto".

Ella prefiere pasar de enfrentamientos inventados y dedicarse a disfrutar del gran momento que vive. "Estoy feliz, No puedo pedirle más a la vida, hacerlo sería ser egoísta. Lo tengo todo, aunque es verdad que nadie me regala nada, y que no paro de currármelo". Reconoce que también se curra su matrimonio. Estos días acaba de cumplir su segundo aniversario de boda y está encantada, aunque reconoce que no es muy de fechas. "Cuando se está enamorado todos los días son bonitos".

El balance de ese matrimonio es muy positivo y de momento no quiere hablar de niños "lo estoy dejando pasar", dice. Con el trabajo ya tiene bastante, porque a sus varios –y variados– programas de televisión acaba de participar en una película, Sin filtro, bajo las órdenes de Santiago Segura. "Es un director maravilloso que me lo ha hecho muy fácil y mi compañera de rodaje era Maribel Verdú. ¿Qué más puedo pedir?".

Es su primera película, pero no será la última si depende de ella, porque le encantó la experiencia. "Yo empecé como actriz, lo que no soy es periodista. Tengo dos carreras, pero no tienen nada que ver con eso. Pero sí hice dos cursos de interpretación", comenta.

Ese ámbito anda estos días revuelto tras el caso del productor Harvey Weinstein, acusado de abusos y acoso por parte de varias actrices.Preguntamos a Pedroche si creía que era un caso aislado. Y ella, aunque reconoce que no ha tenido ninguna experiencia similar, es firme: "Creo que no es algo del espectáculo o de la tele, es algo social. Algo que le pasa a la mujer. Que esas actrices tengan más voz no significa que no esté pasando en el resto de la sociedad, así que me parece genial que ellas lo digan y que la gente sea consciente. Hay que contar las cosas", porque no debemos dejar "que estas cosas pasen nunca más".

