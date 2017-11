El daño psicológico que Hannah Montana dejó en Miley Cyrus

1 nov 2017

Se convirtió en una estrella a una corta edad. Miley Cyrus deslumbró al mundo con su interpretación de Hannah Montana, una producción del canal infantil Disney Channel que tuvo un gran éxito mundial y que catapultó la carrera profesional de la joven Miley.

Han pasado años desde que la actriz y cantante puso punto y final a su personaje televisivo, pero los efectos que aquel boom mediático produjo en su vida siguen latentes.

En una entrevista para CBS, Miley Cyrus ha explicado cómo fueron aquellos años en los que millones de seguidores amaban a Hannah Montana y en los que la actriz vivía un desdoblamiento de la personalidad que le causó algunos daños psicológicos.

"Creo que a la gente le gustaba Hannah Montana porque era real, y eso era porque yo estaba allí. Pero era duro para mí equilibrar todo. Cuando empecé a ir de gira con ambas personalidades, como Hannah y como yo misma–... Creo que es por eso por lo que hay algo en mí que no está bien. Creo que hizo algo de daño a mi psique", asegura.

Miley se refiere a su tour mundial 'Best of both worlds', una gira que tuvo una gran aceptación y que la propia Cyrus definió a 'L.A. Times' como un espectáculo único al nivel de los músicos más importantes en la historia. "Los que llevan en este negocio mucho tiempo están viendo lo que sucede, y dicen que no ha habido una demanda de este nivel de intensidad desde los Beatles o Elvis".

Miley Cyrus caracterizada como Hannah Montana. / GTRES pinit

A Miley Cyrus le costó superar la sombra de Hannah Montana que la acompañó durante sus primeros éxitos musicales. No fue hasta 'Wreaking Ball' o 'We Can't stop' en 2013 cuando ganó identidad y se deshizo de la imagen del personaje que encarnó en Disney Channel. "Cambió mi vida. Sentí que la frontera que dividía a Miley y a Hannah Montana estaba muy clara. He aprendido mucho sobre cómo resucitar de muchas personas que estuvieron muy abajo", explicó en su entrevista a CBS.

Ahora, Miley Cyrus vive una de sus mejores épocas. Está feliz junto a su prometido Liam Hemsworth, acaba de lanzar su nuevo trabajo discográfico y goza de una vida más saludable tras confesar haber abandonado las drogas.

