El emotivo reencuentro de Belén Esteban y Rosa Benito

6 nov 2017

La historia de amistad de Rosa Benito y Belén Esteban se ha caracterizado, desde hace años, por tener altibajos. Por pasar del amor al odio, y viceversa, en cuestión de minutos. La última página de esa historia acaba de escribirse y ha sido la segunda de ellas quien lo ha relatado en el plató de 'Sálvame'.

Desde que Rosa decidiera que su etapa en el programa de Mediaset había concluido, tan solo se habían visto en una ocasión, pero Belén decidió no saludarla. Esto le generó un arrepentimiento del que, ahora, ha podido resarcirse.

Lo mismo la semana que viene la llamo o le mando un Whatsapp" belén esteban

"Ella estaba metiendo las cosas en un coche y Miguel y yo pasamos. Estábamos buscando aparcamiento. Le dije: 'Miguel, ¡Rosa!". Miguel me preguntó si quería saludarla y yo le dije que me daba apuro", comenzó contando Belén.

Tres ese primer momento de duda, Esteban reaccionó de manera contraria a lo que pudiéramos pensar: "Le dije: '¡Rosa!'. Ella, en cuanto me oyó, se dio la vuelta y vino hacia mí. Nos dimos dos besos y lo primero que le dije es: 'Te tengo que pedir disculpas por aquel día que te vi en maquillaje y no te saludé'. Y le pregunté cómo estaba y ella me preguntó por toda mi familia. Yo la vi muy bien. Me dijo que estaba tranquila y contenta con sus hijos y sus nietos".

La despedida, según el relato de la de Paracuellos, fue de lo más emotivo: "Cuando nos fuimos nos volvimos a dar dos besos y le dije que cuando viniese a la tele lo contaría, y ella me sonrió".

"Tengo que ser sincera, yo estaba muy enfadada con Rosa pero cuando la vi el otro día me dio alegría. Nos emocionamos, se nos saltaron las lágrimas. Cuando me fui me dijo: 'Que sepas que te quiero mucho'", reveló emocionada Belén.

Y concluyó: "Ella me dijo: 'Tengo el mismo número de siempre'. Yo le dije: 'Rosa, yo también tengo el mismo número'. Así que, lo mismo la semana que viene la llamo o le pongo un Whatsapp".

¿Es el principio de una nueva oportunidad en su relación?

