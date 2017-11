Andrea Molina: "Nunca he pensando en tirar la toalla"

7 nov 2017 carlos pérez gimeno

La hija de Lydia Bosch y Micky Molina es una futura promesa de la interpretación. Durante este acto promocional, expresó en todo momento lo importante que ha sido este trabajo para ella junto a Miguel Ángel Silvestre.

Esto es lo que nos contó durante ese acto.

Corazón ¿Cómo ha sido el rodaje con Miguel Ángel??

Andrea Molina Una experiencia maravillosa. He tenido un compañero de lujo y la verdad es que estoy encantada, al igual que con todo el equipo. Han sido tres días estupendos, de muchísimo trabajo, pero con un ambiente insuperable.

C. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de él?

A.M. Es más guapo y mas increíble por dentro que por fuera. Imagínate...

C. ¿Cómo se siente al verse en todas las marquesinas?

A.M. La verdad es que impacta. Me da hasta vergüenza, pero, a la vez, es maravilloso.

C. ¿Es su mejor trabajo hasta el momento?

A.M. A nivel publicitario, es mi primer trabajo.

He pedido consejo a mi familia, pero hasta cierto punto"

C. ¿Gasta mucho en ropa?

A.M. No. Lo que sí hago es cuidarla y me suele durar mucho tiempo.

C. ¿Le pide prestada ropa a su madre?

A.M. Hay veces que se la tengo que robar, porque, antes de dejármelo, me hace mil preguntas.

C. Es usted muy Molina.

A.M. Es cierto. Y, la verdad, es un piropazo.

C. ¿Qué proyectos tiene?

A.M. Hay uno en televisión, que todavía está sin firmar y que espero que salga. Es una serie. Me he quedado varias veces a las puertas de grandes proyectos, pero los comienzos son así. Hay días que me derrumbo, pero eso solo me lo permito un día, al siguiente, vuelvo a cargar pilas.

C. ¿Ha pensado en algún momento en tirar la toalla?

A.M. No, porque me impulsa mucho más las ganas de trabajar que la dificultad. Además, tengo un plan B: en el caso de no ejercer como actriz, estoy estudiando magisterio.

C. ¿Le ha pedido consejo a tu familia?

A.M. Sí, pero hasta cierto punto. Mi carrera es mía, y si me confundo que sea por algo que yo haya decidido, no porque me digan por dónde tengo que tirar.

C. ¿Qué tal con Juan, su pareja?

A.M. Muy bien. Se ha venido a vivir a Madrid. Hemos estado un año y medio de relación a distancia y, ahora, él vive aquí con unos amigos. A mí me parece fenomenal que disfrute de esa etapa. Sigue con su grupo, Marlon, y se les ve cada vez mejor.

Seguro que también te interesa...

"Gracias a mi madre tengo claro lo que quiero"