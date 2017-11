7 nov 2017 carlos pérez gimeno

Charlamos con MAS en uno de esos pasos fugaces por Madrid que le permite su apretada agenda laboral.

Corazón ¿De paso por Madrid o va a quedarse unos días?

Miguel Ángel Silvestre Acabo de llegar de Roma, donde estoy rodando, y tan solo voy a estar un día. He pasado un mes y medio en Castellón, donde he disfrutado mucho de la familia, de la paella y de las comidas de mi madre, sobre todo, de sus tortillas de calabacín.

C. ¿Les echa mucho de menos cuando está fuera?

M.A.S. Así es. Y tengo muy presente una cena muy especial que tuve con mi madre, que preparamos una pasta blanca con champiñones, y compré una botella de vino buenísimo.

C. ¿Piensa que ya le está llegando el tiempo de la paternidad?

M.A.S. Me encantaría. Cada vez que estoy con mis sobrinos lo pienso, pero ahora es muy complicado. Tengo mucho trabajo y muchos viajes por delante.

C. ¿Cuál es, ahora, su base de operaciones?

M.A.S. He estado un mes en París, otro en Berlín, dos semanas en Nápoles... Ahora, vuelvo a Los Ángeles una temporadita. Después, regresaré para Navidad.

C. ¿Qué proyectos tiene?

M.A.S. Estreno 'Ferdinand The Bull', una película de animación. Hago de un torero muy gracioso, muy chulo. Trata de un toro que no quiere pelear y creo en el mensaje que se da.

Tengo un lado divertido y otro más oscuro"

C. A nivel personal, ¿cómo se encuentra?

M.A.S. Bien (risas). A mí hablar de esos temas... Siempre digo lo mismo: me da mucho pudor. Eso no quita para que un día pueda decir que me caso, pero de momento eso no va a pasar. No me gusta hablar de mi vida, aunque haga algún comentario en las redes.

C. ¿Qué es lo que más valora de una mujer?

M.A.S. Con que a la mujer le guste lo que vea en mí, me conformo. Soy muy fácil para eso.

C. ¿Es fácil compartir vida sentimental con Miguel Ángel Silvestre?

M.A.S. Tengo un lado divertido y otro más oscuro. Soy muy perfeccionista en el trabajo, casi obsesivo, y el problema empieza cuando te lo llevas a tu casa. Viajo muchísimo y la distancia es realmente complicada siempre, no solo desde el punto de vista sentimental, incluso, para los amigos.

C. ¿Cómo ha sido su cambio desde que fue Míster Castellón?

M.A.S. Creo que le doy menos importancia a todo. Intento no tomármelo todo tan en serio.

C. ¿Qué piensa cuando ve las fotos de esa época?

M.A.S. Pues digo: "¡Qué peinado más difícil llevaba!" (risas). Lógicamente he cambiado, ahora hago otros deportes. Estamos hablando de etapas y profesiones muy distintas. No me avergüenzo en absoluto. Es más, en aquella época, Pedro Almodóvar me ayudó mucho, porque yo tenía pavor a que la gente supiera que venía del mundo de la moda. Él me dijo que me relajara.

