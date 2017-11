Shakira cancela sus conciertos por problemas médicos

7 nov 2017 Alba llano

Shakira no atraviesa uno de sus mejores momentos profesionalmente hablando. La colombiana ha tenido que suspender el primer y más esperado concierto en Colonia (Alemania). Se trataba del primer concierto de su gira 'El Dorado'.

La cantante publicaba en sus redes sociales el siguiente mensaje: "He forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total dela voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor".

Siento muchísimo no poder realizar este primer concierto"

“Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de Noviembre en Colonia. Tenía muchas ganas de empezar en Alemania el inicio de 'El Dorado'. Siento muchísimo no poder realizar este primer concierto como estaba planeado, y espero que siguiendo los consejos médicos pueda recuperarme pronto para poder brindarles todo lo que con tanta ilusión les he preparado”.

Una triste noticia para la colombiana, a la que se veía muy activa y motivada en redes con la preparación de su gira.

Tras siete años de su último tour de conciertos a nivel mundial, parece que habrá que seguir esperando para ver el comienzo de esta gira. Esperemos se recupere rápido y vuelva pronto a los escenarios.

