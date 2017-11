Mariah Carey se pone una banda gástrica, como Kiko Rivera, para perder peso

9 nov 2017

Compartir en google plus

Kiko Rivera se ve estupendo. Tanto que, muy satisfecho del resultado logrado por su intervención para perder peso, hace un par de semanas mostró en las redes sociales que se está quedando hecho un figurín.

No nos consta que, entre la legión de seguidores del hijo de Isabel Pantoja se encuentre Mariah Carey, pero lo cierto es que la cantante acaba de someterse la misma operación que el 'DJ' español: la colocación de una banda gástrica que le ayude a quitarse unos cuantos kilitos.

Ya está viendo buenos resultados y se siente mucho mejor"

Ha sido 'Page Six', la sección de crónica social de 'The New York Times', quien ha revelado la información. "Mariah se sometió al procedimiento hace aproximadamente un mes, y ya está viendo buenos resultados y se siente mucho mejor", ha confirmado al medio una persona cercana a la artista.

Al parecer, la cirugía tuvo lugar hace aproximadamente un mes en una clínica de Beverly Hills, en Los Ángeles. Según el medio citado, la operación consistiría en extirpar parte del estómago para que, así, el paciente se sacie más rápido.

Esperaremos un tiempo prudencial para ver si el resultado es mejor o pero que el de Kiko Rivera.

Seguro que también te interesa...

Irene Rosales opina del espectacular cambio físico de Kiko Rivera, su marido

Así era Anabel Pantoja antes de perder 30 kilos