11 nov 2017

Chiquito de la Calzada nos ha dejado, pero sus recuerdo no. Y con él también las famosas expresiones que tanto le caracterizaban y que, seguramente, todos hayamos utilizado en alguna ocasión.

En ellas mezclaba el castellano, el andaluz y el inglés. Puede ser que al leer 'fistro pecadorr', 'jarl' o 'no puedor', a más de uno se le venga a la cabeza los ya míticos gestos con los que el malagueño acompañaba estas expresiones.

Fue en el programa 'Genio y Figura', de Antena 3, donde Chiquito popularizó 'Fistro' a mediados de los 90. No tiene una definición clara, pero podemos decir que su uso es tiene connotaciones negativas.

Una exministra de Igualdad, Bibiana Aído, intentó justificar la utilización de la palabra 'Miembra' y pidió que fuese reconocida por la Real Academia Española (RAE) durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados en 2008. Para ello argumentó "hay determinados anglicismos" y vocablos como "guay" o "fistro" que "no tuvieron tanta dificultad en ser incorporados al Diccionario". Si bien es cierto que Guay está recogida por la RAE, Fistro no fue nunca aceptado.

También ha sido muy utilizado el 'Cómor?' para mostrar sorpresa ante una frase no entendida, o 'te dan cuén' para resaltar que alguien está en lo cierto. 'Jarl' en cambio era una coletilla que siempre iba acompañado de un movimiento muy caracterísitico del humorista y que ha sido muy imitado.

Esta noche he dormido en un puf al lado de la cama de mi hijo mayor y al levantarme andaba así... pic.twitter.com/5pRf3VJFEb — Quique Peinado (@quiquepeinado) 29 de agosto de 2017

También el 'no puedorrr' o 'pecadorr', como llama a una persona con muy poca vergüenza, ya forman parte de nuestro vocabulario. Y expresiones como 'por la gloria de mi madre', 'A güán, a peich, agromenáuer' o 'No te digo trigo por no llamarte Rodrigo' han sido regalos de un humorista que supo darle un poco de alegría a nuestras vidas y a nuestro lenguaje.

Por eso, no hay mejor forma de desperdirle en un día como hoy que con un 'Hasta luego, Lucass'.

