Chiquito, 'forever' fistro

6 nov 2017

A Chiquito de la Calzada lo volvieron a ingresar 16 días después de su caída en casa. Convertido en ‘trending topic’, muchos se asustaron en las redes sociales pensando que algo grave le había sucedido. A la espera de los resultados, le deseamos una pronta mejoría.

Aprovechamos para decir que a Chiquito hay que hacerle un monumento, televisivamente hablando. Y con la colaboración de la RAE, qué demonios. El cómico logró lo imposible en un país con legendaria incapacidad para aprender idiomas: que todos manejáramos la divertida y original jerga con la que nos llevó a su universo surrealista.

Un mundo, por cierto, cargado de inocencia. En los 90, esa década absurda de transición al mundo digital, Gregorio Esteban Sánchez Fernández arrasó en el programa ‘Genio y figura’ con sus chistes, sus gestos, sus movimientos espasmódicos y su disparatado idioma, cuya palabra clave, ya mitológica, fue ‘fistro’.

Otras expresiones como “pecador de la pradera”, “no puedorrr”, “torpedo”, “diodeno vaginarl” o “hasta luego, Lucas” todavía perduran en la memoria de todos. Francamente, me haré mayor, pero me gustan más que ‘postureo’ o ‘selfie’.

La purga de las tardes

A ‘Sálvame’ (Telecinco) se le ha atragantado la crisis catalana. La constante actualidad del ‘procès’ ha despertado un inusitado (pero lógico) interés por los especiales informativos. Incluso en esos espectadores muy mayores “que tienen un pie en la tumba y el signo de la muerte en la cara”, como nos recordó recientemente J.J. Vázquez en el ‘Deluxe’, sufriendo un desgaste de audiencia que ‘la cúpula’, ha aprovechado para generar una nueva y polémica trama.

Así, frente a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, el programa vespertino ha reaccionado con la suspensión del Artículo 35, referido al derecho al trabajo. Al menos, el relacionado con sus colaboradores, señalando a Lydia Lozano y Terelu Campos como candidatas a ser despedidas en una suerte de ERE-espectáculo al que se han ido sumando nombres.

Y así, se ha iniciado un aquelarre diario para decidir quién sigue o quién se va del programa. Con ‘hashtags’ como #Culaboradores o #Purgaboradores se ha alimentado un juego poco edificante en el que parece olvidarse que no hablamos de piezas de un tablero, sino de personas. Con las cosas de comer no se juega, me enseñaron de pequeño. Mucho menos con la comida de los demás. No es de buena educación.

Las viajeras de TEN

Los programas de viaje están en racha. Es verdad que, para muchos espectadores que no pueden moverse de casa, es una forma entretenida de ver mundo y descubrir otras culturas. ‘Españoles por el mundo’ sigue funcionando en TVE y, ahora, TEN ha estrenado la segunda temporada de ‘Viajeras con B’, un proyecto transmedia protagonizado por mujeres en distintos rincones del planeta.

La bloguera viajera Marta Goikoetxea ejerce de cicerone en las distintas aventuras que viven, en esta ocasión, personajes como Elena Furiase, Samantha Vallejo-Nágera, Esmeralda Moya, Roko y Lorena Castell.

Un crucero por el Egeo, Sudáfrica, Tenerife, Maldivas o Vietnam conforman los paraísos elegidos por un programa que busca la interactividad con un cuaderno de viaje virtual, sesiones ‘live’ de Facebook, blogs en la web…

La idea de la cadena es generar la participación, principalmente de las espectadoras, que puedan sentirse identificadas con la experiencia vital de cada una de las invitadas.

