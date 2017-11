Mimi ('OT' 2017):"Estaba colgada de Manu Guix"

13 nov 2017

Mimi apenas ha dormido, pero la realidad le ha despertado del sueño. La ya exconcursante de OT se lo ha tomado con filosofía: "Yo quería aprender, vivir la experiencia de estar en la Academia, subirme a un escenario y tener la oportunidad de hacer un espectáculo total, cantando, con bailarines, luces… ".

Había participado en otro talent, Fama Revolution, pero la experiencia "no es comparable". Vista la gala, su actuación quedó muy encima de la de otros compañeros que, sin embargo, no habían sido nominados: "Me voy contenta porque sé que lo he dado todo. Soy muy exigente pero también muy atrevida. Me gustan los retos, prepararme a fondo para enfrentarme a ellos y superarlos. Como vocalista tenía pocas tablas, por eso puse tanto empeño en las clases. Cuando, al acabar la actuación, vi a Mónica Naranjo –que para mí es una diva– en pie, aplaudiéndome… Uff. Eso se queda como uno de los recuerdos más bonitos de mi vida".

No deja de ser irónico que fuera precisamente Mónica la más dura con ella ("Has desafinado como una almeja"), su favorita, a quien defiende: "Fue duro pero era verdad".

Si hay un profesor al que Mimi va a echar de menos es a Manu Guix, de quien no pudo despedirse porque fue padre y no acudió a la gala: "No lo le dicho nunca, y mucho menos a él, claro, pero en OT1 yo estaba colgada de Manu. Me daba como sentimiento cuando le veía sentado al piano".

Y de los compañeros, a Ricky, con quien vivió intensamente la semana de nominaciones: "Nos hicimos tan amigos desde los castings que lo que más nos apetecía era cantar juntos. Al final, cantamos uno contra el otro, qué se le va a hacer… Ya lo haremos fuera del concurso. Yo, por si acaso, ya he pedido volver si hay un Especial Navidad o cualquier cosa".

La aparición de Mimi en plató fue todo un ‘numerazo’. De hecho, Roberto Leal ni la reconoció: "En peluquería me dijeron si quería hacerme el ‘afro’. Bueno, en realidad daban por hecho que diría que sí. Más de tres horas sentada con los rulos mientras los demás dormían o cenaban. Primero me vieron con los rizos cerrados y se asustaron, ‘¡Pareces Bisbal!; pero luego, les encantó a todos. Yo soy más de llevar la melena surfera, pero estoy pensando hacer una encuesta para ver si me dejo el ‘afro’".

Como bailarina ha recorrido medio mundo, de China a Estados Unidos, y está acostumbrada a emprender nuevas aventuras: "Ahora quiero que todo fluya, ver qué sale, pero si al final, no tengo estímulos no me da miedo hacer la maleta y marcharme a otro país".

