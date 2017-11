'OT 2017': el "que se besen" a Alfred y Amaia

9 nov 2017

De haberse emitido anoche el 24 horas de 'OT' en una cadena generalista, hoy estaría media España hablando del programa con una sonrisa dibujada en la cara. Porque anoche se produjo un milagro televisivo que se fue fraguando desde el reparto de canciones, alimentado en los ensayos y exacerbado en las clases de los Javis pero a punto de acabar en tragedia –emocional– por una broma. Y al final, justo antes de apagarse las luces, rematado con una frase, una pregunta, que ni siquiera Billy Wilder se hubiera esperado.

Si anoche no vieron cómo Alfred y Amaia se miraban, se rozaban y se estremecían mientras cantaban al piano City of stars, tema principal de la banda sonora de La La Land, se perdieron uno de los momentos más hermosos que se han vivido en directo en los últimos años. Yo que ustedes iría corriendo a echar un vistazo a Youtube.

Porque anoche se produjo la mágica fusión entre 'talent' –con la música como protagonista– y 'reality' –con dos jóvenes de carne y hueso envueltos en el emocionante descubrimiento de un sentimiento– que produjo una deliciosa comedia romántica en la que chica y chico parecían morderse el labio para no comerse la boca mutuamente mientras todo el público gritaba arrobado desde casa "¡Bésala!, ¡Bésale!".

Hemos visto cantar a Alfred y Amaia a capela, al piano con Manu Guix, con guitarra, incluso con trombón de boca. Les hemos visto hacer llorar a Noemí en su primer pase, cuando le propusieron tocar la canción al piano, sin 'playback', y con ellos subimos anoche a una montaña rusa de sí-se-besan, no-se-besan que el equipo de realización trató con mimo gracias a numerosos planos detalle, primeros planos y contraplanos que generaban en el espectador la íntima certeza de estar con ellos viviendo el instante como parte de la historia y no como testigos: las yemas de los dedos acariciando la mano, el abrazo protector sentados en el suelo, las miradas furtivas, y las descaradas, las sonrisas cómplices…

Yo, al menos, reviví anoche la tonta ilusión que se siente cuando uno es víctima de esa pasión contenida, cuando no sabes si atreverte a dar el paso pero te da igual, todo te da igual porque, aunque no te atrevas, nadie te robará lo vivido, aunque se quede en nada, aunque ya sea un recuerdo -no, no he bebido agua con misterio, sencillamente me tocaron la poca fibra que me queda-.

Hagamos la canción como si fuera la gala. Con lo que pueda pasar…" Alfred a amaia

La emoción del momento podría haberse convertido en un pastel empalagoso de no ser interrumpida por una broma tonta que dejó a Amaia sola, abandonada, para luego, una vez resuelta, verse agobiada por todos mientras la cara de Alfred se transformaba en un cuadro. Un cuadro muy tenso. La entrada en el juego de Raoul produjo un giro dramático en el reencuentro de la pareja, sometida a otra intensidad. "Hagamos la canción como si fuera la gala. Con lo que pueda pasar… Te aviso", pronunció Alfred como si fuera una amenaza de beso robado que nos hizo contener el aliento a todos. Pero nada…

Anoche nos fuimos a dormir sin saber si Alfred y Amaia se habían besado. Y, por si fuera poco, con la duda de si a él le huele el sobaco. Con tanta intriga yo no aguanto hasta la próxima gala.

