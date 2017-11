La dura confesión de Pastora Soler: "Quise quitarme la vida"

16 nov 2017

Pastora Soler abrió las puertas de su casa este miércoles a las cámaras de Telecinco. En su residencia, la cantante recibió a Bertín Osborne dispuesta a abrir su corazón y sincerarse en 'Mi casa es la tuya'.

Por primera vez, Pastora explicó en televisión los detalles de la crisis de ansiedad que sufrió en pleno concierto, un suceso que la retiró del escenario durante unos años en los que se centró en recuperarse y en convertirse en madre de la pequeña Estrella, que nació en septiembre de 2015.

La cantante explicó que lo pasó tan mal que quiso quitarse la vida tras sufrir un desmayo en uno de los conciertos de su gira de 2014. Visiblemente afectada, Pastora Soler relató cómo se sintió en ese momento: "Me metí debajo de una mesa que tenía en mi camerino y, si hubiera habido algo allí, me hubiera quitado la vida. Fíjate cómo estaba", aseguró. "Debajo de la mesa era como que yo podía desaparecer. Yo quería que me tragara la tierra y quitarme ya de en medio. Era demasiado dolor".

Entre lágrimas, la sevillana confesó: "Debo mucho respeto a mi público y tuve que abandonar el escenario en mitad del concierto. Yo cerré los ojos, me vistieron, me quitaron la ropa que llevaba, y me metieron en un coche. Yo no abrí los ojos hasta que llegué al hotel".

Pastora Soler se confesó con Bertín Osborne. / TELECINCO pinit

En su relato, Pastora explicó cómo decidió comunicar su decisión de abandonar los escenarios. "Mis padres tenían la cara desencajada y yo estaba todo el rato intentando quitar al asunto el dramatismo que tenía, que era mucho. Esta noche no dormí y yo había pensado que había sido muy feliz durante los 20 años que había durado mi carrera pero que no podía más. Cogí el teléfono y escribí un comunicado sin consultarlo con nadie".

"La que se lió fue... Me fui de aquí a casa de mis padres. Era trending topic en Twitter. Lo del miedo escénico fue algo que llamó mucho la atención. Yo empecé a recibir ayuda psicológica y eso me ayudó a tomar la decisión de dejar la música", concluyó.

Será este 2018 cuando Pastora Soler vuelva a subirse a los escenarios tras cuatro años de ausencia en los que solo volvió a cantar sobre las tablas arropada por su amigo en el concierto 'Más es más', el show que Alejandro Sanz organizó el pasado mes de julio para celebrar los 20 años de éxito de su disco 'Más'.

