Leiva confiesa que sufre trastorno mental y se sincera

17 nov 2017

Leiva, uno de los cantantes mejor considerados de nuestro país, nos tiene acostumbrados a no dar detalles de su vida privada pero en esta ocasión ha querido abrirse y desvelar que es hipocondriaco. Un trastorno mental que ha acabado por superar al ex integrante de 'Pereza' y que ha confesado con el fin de concienciar sobre ello.

Leiva confiesa en su entrevista en 'El Pais': "No puedo mirar en Internet porque todo lo que lea lo voy a notar. Si tú me dices ahora que tienes unos sarpullidos que te han salido esta mañana, es muy probable que yo por la tarde me encuentre unos sarpullidos parecidos. Si me hago unos análisis y tardan un día en dármelos, pienso: 'Ya está, lo han visto'. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir: ‘Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche".

Pero a pesar de estas declaraciones y del nivel de preocupación que esto le ocasiona en su vida diaria, el cantante también ha asegurado que intenta llevarlo con humor y que a menudo habla con sus amigos y familiares del tema para quitarle importancia.

Salir con un músico es posible"

El reconocido cantante también ha hablado de sus relaciones sentimentales y ha declarado que es posible mantener un romance con él: "Se puede construir una relación y cuidarla viajando. Salir con un músico es posible".

Tras su reciente ruptura con la actriz Macarena García, el pasado mes de agosto ha declarado que: "Mi vida ahora no es muy diferente a la que llevo cuando tengo pareja. Tener o no una pareja no varía mi volumen de salidas nocturnas. Es verdad que cuando tienes un anclaje sentimental hay una serenidad de no andar buscando fuera y sientes menos inquietud por salir. Pero mi vida, soltero o no, es de mochila y furgoneta, y me gusta. Es agotadora y adictiva. Yo soy un tipo que no estoy cómodo en ningún sitio. Estoy en un sitio y pienso que debería estar en otro".

También ha hablado sobre el machismo, un tema que le preocupa diariamente y con el que confiesa: "Yo mismo descubro frases de canciones mías de hace años, que son machistas, aunque no sea intencionado. Hay que hacer un ejercicio diario de no colaborar con los micromachismos".

Seguro que también te interesa...

Macarena García VS Bella Hadid, ¿quién lleva mejor el vestido de Dior?

¿Planes de boda para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Hallan muerto al rapero Lil Peep