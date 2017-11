Jennifer Lopez, la diva que no se arrepiente de nada

19 nov 2017 Carlos gonzález

Le vio saliendo de un restaurante y casi se puso a gritar su nombre. Pero no. En lugar de eso, se levantó y corrió detrás de él. Le tocó el hombro, le saludó y él le respondió: "Estás muy guapa". Así ha contado Jennifer Lopez (48) a Vanity Fair cómo fue su reencuentro con Alex Rodríguez (42) y cómo a partir de ahí empezó la relación que mantienen desde febrero, aunque ya se conocían.

"Somos casi como gemelos: los dos somos Leo, los dos somos de Nueva York, latinos y otras 20 cosas más", explica él. Mientras ella refuerza la idea de lo compenetrados que están: "Le entiendo de una forma que no creo que nadie pueda hacerlo y él me entiende a mí como nadie lo ha hecho antes".

Jennifer habla también de su relación de hace 13 con Ben Affleck. Un amor marcado por el exhibicionismo de ambos, el derroche en todos los sentidos y la diferencias brutales: ella era una latina del Bronx que cantaba, bailaba y buscaba su hueco en el cine; él, un chico blanco de Boston que venía de ganar un Oscar como guionista y que tenía una fuerte tendencia a los excesos.

Ahora, JLo cuenta que tardó dos años en reponerse de la ruptura. Más aun, porque vino junto al estrepitoso fracaso de la película que rodaron juntos y que casi les cierra para siempre las puertas del cine.

Su noche en el infierno.

Aunque en su vida ha pasado por otros momentos complicados relacionados con el amor. Como su primer matrimonio con el camarero Ojani Noa. Duró 11 meses, pero a la actriz le costó años quitarse de encima a su ex y sus continuos intentos de rentabilizar la relación.

Como cuando intentó vender el vídeo de alto contenido sexual que grabaron durante su luna de miel. O cuando trató de publicar un libro contando todas las intimidades de la diva. O la película que quiso hacer sobre el mismo tema.

Años después del divorcio, un juez la condenó a ella a pagar diez millones de dólares por interrumpir la producción de la cinta. Aunque, posteriormente, otro juez rectificó y la libró del pago.

Más peligrosa fue su relación con el rapero Sean Combs. Hubo armas de por medio. Él iba de gánster y una noche, en un local de Nueva York y mientras bebían champán, se produjo una bronca que acabó en un tiroteo con ella presente. "Su noche en el infierno", tituló la prensa. Lopez fue liberada sin cargos tras pasar 14 horas en la calabozo. Combs se salvó por los pelos de la cárcel, aunque a uno de sus amigos le cayeron diez años.

Después eligió una pareja mucho más manejable: Cris Judd, uno de sus bailarines. Se casaron y no aguantaron más que nueve meses. Él, tras acabar, declaró que había sido "muy duro".

No era tan idílico.

Estaba tan asustada que no podía ni gritar"

Para casarse por tercera vez eligió a Marc Anthony. Tuvieron dos hijos y los presentaron con una exclusiva de seis millones de dólares. Aunque acabaron de la peor manera: con un ataque de pánico durante una sesión de fotos. "Estaba tan asustada que no podía ni gritar. Lo que la gente no sabía es que mi vida no era tan buena como parecía", escribió en sus memorias.

Ella, en alguna ocasión, ha dicho que los bailarines son mucho mejor que los cantantes en la cama. Y se buscó a uno. Un tal Casper Smart, que no le dio muy buena vida. Varias modelos transexuales dijeron que habían tenido algo con él y hasta People reconoció que la última de sus rupturas fue por culpa de las infidelidades de él.

En 2013, le preguntaron a la diva por sus amores fallidos. Ella, muy digna, respondió: "No me arrepiento. Es lo que hay. Al menos ahora reconozco que las cosas que sucedieron fueron en parte por mí y mis decisiones. Sé que debo tener más cuidado".

El exbeisbolista Alex Rodríguez posando junto a la actriz y cantante Jennifer Lopez durante la gala del MET. pinit

