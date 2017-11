El dramático cambio de look de Amaia, en 'OT 2017'

20 nov 2017

Hoy toca gala en 'OT 2017' y los concursantes ya han hecho sus últimos ensayos y concretado su vestuario, maquillaje y peluquería, para estar perfectos en la gran cita semanal. Esto último es lo que han estado haciendo los estilistas del programa con Amaia.

La cantante se ha convertido en la clara 'influencer' de 'OT' y es que todo lo que canta, dice o hace consigue revolucionar las redes. Esto es lo que ha pasado cuando, a través del canal de 24h, hemos visto a la concursante paseándose por toda la academia con los papeles de plata puestos en el pelo.

Amaia durante el ensayo, con el papel de plata de las mechas en la cabeza. pinit

La concursante, muerta de vergüenza, ha intentado ocultarse de las cámaras sin éxito y sobre el cambio de look ha asegurado: "me dicen que es rollo surfero", le explicaba a Aitana. "Qué me estás contando, si yo soy de Pamplona...".

"No sabes lo mal que lo estoy pasando", le aseguraba a su compañera, que no podía aguantar la risa ante el 'drama' de Amaia.

Los estilistas han optado por darle un tono más rubio a su pelo, aclarándole un poco más las puntas. Lo que está claro es que a Alfred le ha gustado el cambio.

Alfred viendo el cambio de look de Amaia



Alfred: "Te ves muy guapa"



Como se le queda viendo y le tira un beso #OTDirecto19Npic.twitter.com/5SDQeCQCeN — A. (@almaiadirecto) 19 de noviembre de 2017

