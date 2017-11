Terelu Campos: "2017 ha sido un año para eliminar de la faz de la tierra"

23 nov 2017

No ha sido un buen año para ella. Sobre todo, por el susto que les dio su madre el pasado verano. Terelu Campos hace balance de un 2017 que le deja, como único regusto dulce, el reconocimiento a su carrera profesional siendo una de las 5 colaboradores de 'Sálvame' que presentarán las Campanadas de Mediaset.

Hablamos con ella durante la presentación de la colección de joyas que ha diseñado, en colaboración con Marinaro, Mila Ximénez.

Corazón Hoy le toca hacer un poco de embajadora de esta línea de joyas que saca Mila Ximénez al mercado.

Terelu Campos Por supuesto, mira qué collar tan bonito, qué perlas.

C. Usted, fuera de televisión, ¿qué se atrevería a emprender?

T.C. ¡Ah! Ya lo vais a saber. A su debido tiempo, será a primeros de año.

C. ¿Cómo se siente de ser una de las elegidas para dar las Campanadas?

T.C. Muy contenta. La verdad es que es una experiencia muy bonita y una oportunidad única. Después de tantísimos años trabajando me apetece muchísimo vivir ese momento.

C. ¿Tiene miedo de liarla con los nervios?

T.C. Sí. El miedo se traduce en responsabilidad. Yo creo que, cuando una persona tiene respeto a quien se dirige, tienes que tener ese puntito de miedo.

C. ¿Le gustan los compañeros que va a tener al lado?

T.C. Sí, mucho. Echo de menos a Chelo García Cortés y a Gema López, me da pena que no estén. Perdón por el resto, pero tengo más relación con ellas.

A 2018 le pido que nos salgan las uvas fenomenal"

C. ¿Merecían los colaboradores de 'Sálvame' este reconocimiento?

T.C. Sí. Qué quieres que te diga, sí. 'Sálvame' se lo merecía y necesitaba este reconocimiento. Estamos encantados de que haya llegado, porque nunca es tarde. Jamás en la vida.

C. ¿Es un chute de energía después de los malos momentos que ha pasado en plató?

T.C. 'Sálvame' es así. Le dais más importancia vosotros que nosotros.

C. ¿Qué le pide a 2018?

T.C. Que nos salgan las uvas fenomenales. Que nos vea mucha gente y digan: "La leche cómo lo han hecho los de 'Sálvame'". Es mi mayor ilusión. Y l que se pide siempre: salud, trabajo, que mi familia esté bien... Con salud, uno puede trabajar, pero tiene uno que tener el trabajo. Pido todo el trabajo que sea capaz de llevar a cabo.

C. ¿Es verdad que van a conocer a las Kardashian en la nueva entrega de Las Campos?

T.C. Que yo sepa no... No tengo ni idea. Esa información de que vamos a ir a Nueva York no sé de dónde sale, pero quien tiene que decir algo es Telecinco. Yo, ni siquiera estoy autorizada para desmentirlo.

C. ¿Qué tal está su madre?

T.C. Fenomenal.

C. ¿Qué balance hace para cerrar el año?

T.C. Ha sido un año complicado. Un año para eliminar de la faz de la tierra. Pero todo año tiene algo bueno y la recompensa es presentar las Campanadas. Cuando crees que no va a haber nada bueno, la vida siempre te sorprende.

