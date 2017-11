Mila Ximénez: "Dar las Campanadas es un reconocimiento a mi carrera"

23 nov 2017

Mila Ximénez derrocha energía por todos lados y arriesga con todos los proyectos que decide llevar a cabo. Un ejemplo de ello es la línea de joyas que ella misma ha diseñado en colaboración con Marinaro y que se presentó ayer en el Museo Chicote de Gran Vía.

Hablamos con la colaboradora de 'Sálvame' en esta importante cita, justo después de saber que será ella una de las elegidas para dar las Campanadas en fin de año junto a Kiko, Lydia, Terelu y María. Al evento tampoco faltaron sus fieles compañeros del programa para apoyarla en un momento tan especial.

Corazón. ¿Qué siente al ver que la colección se ha hecho realidad?

Mila Ximénez. Imagínate... Llevamos muchos meses haciendo esto. Soy una persona que no me tiro al vacío con los proyectos. Me pasó con las cremas y, en cuento conocí a Marinaro, dije: "Tengo que hacer algo con él o con nadie". Y la verdad es que estoy encantada, porque me permite crear cosas. A ver cómo sale. La verdad es que ha generado mucha expectación antes de presentarse y tengo varios puntos de venta. Como soy tan arriesgada...

C. ¿Qué tiene esta colección?

M.X. Se juega mucho con los elementos, el aire, el fuego, la tierra... Creo que va a salir bien y no vamos a parar, vamos a seguir diseñando cosas.

C. ¿Es usted muy supersticiosa con las piedras?

M.X. No. Dicen que el cuarzo da suerte y yo llevo muy poco cuarzo. Soy supersticiosa para que no derramen la sal en una mesa y jamás me siento con 13 en una mesa, tampoco. Es más, en una Nochevieja había 13 en mi casa 13 y yo comí en la mesa de al lado, que mi padre no lo entendía. Esas son mis dos supersticiones. Si hay 13 yo no me siento, aunque sea en el Palacio Real, vamos.

C. ¿Cuál es su piedra favorita?

M.X El diamante (risas).

C. ¿Qué va a llevar en las Campanadas?

M.X. A mí me gustaría llevar algo muy especial. Que me hagan un diseño con uvas, con elementos propios del evento. Ya veremos. Es que no he aterrizado aun de la noticia, me he enterado hoy.

C. Imaginamos que feliz de los compañeros que tiene para dar esas Campanadas.

M.X. Sí, porque Kiko, Terelu y María son mis tres anclajes en el programa. Para mí son muy especiales. Y Lydia también. Ellos tenían que estar sí o sí. Voy a echar de menos a Belén, a Jorge y a Chelo. Pero lo voy a disfrutar, que ya a mi edad me toca.

C. Es como un premio, no solo a usted, sino a 'Sálvame' en general.

M.X. Para mí ha sido un reconocimiento. Yo creo que, con esto, mi carrera está más que sellada. Dar las Campanadas con Meadiset, que no es cualquier cosa. Yo estoy muy feliz. He llegado a mi casa y me he dicho: "¿Me está pasando esto? Pues sí, me está pasando". Y, ¿sabes qué? Que me lo merezco.

C. ¿Se ha emocionado mucho?

M.X. Como estaba tan nerviosa porque me tenía que ir antes para venir aquí. Le he dicho a Jorge: "Lo tengo que asimilar". Esta noche, cuando llegue a casa lo haré, pero es un subidón. Y el reconocimiento al programa me parece interesante y me parece bonito, porque estamos luchando mucho. Es un programa muy complicado y nos dejamos mucho allí. No es un programa de información, es un programa de emociones y sentimientos. Me encanta que Vasile haya confiado en nosotros. Me emociona, la verdad es que sí.

