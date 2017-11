27 nov 2017

A la Thalía que abandonó el lunes -gala 4- la Academia podríamos dedicarle la letra de una canción de otra Thalía, la estrella mexicana: "Arrasando con la vida, cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo...".

Thalía –extremeña de nacimiento, madrileña de adopción artística– es un terremoto: "Como persona me definiría trabajadora, divertida y muy loca. Como artista, muy fuerte". Es toda energía, toda vitalidad. Sus 18 años son, en parte, culpables, el resto es debido a su pasión por la música: "Es toda mi vida. De hecho, en estos dos últimos dos años mi día a día ha sido ir al conservatorio y estudiar".

La música es toda mi vida"

Esa meticulosidad es lo que la llevó a pasar horas y horas sola, ensayando, lo que algunos en las redes han aprovechado para decir que se aislaba del grupo: "Para nada. Somos una piña. Además, ahí dejo amigas como Nerea, mi niña, que para mí ha sido un verdadero apoyo en esa burbuja. Yo me he portado como me porto fuera, aprovechando el tiempo libre en estudiar, en practicar, en sacar de lo mejor de mí".

Esa forma de ser es, también, casi un compromiso con sus padres, su particular manera de agradecerles todos sus esfuerzos: "Yo estudiaba Lírico, pero quería aprender Moderno. Llegó el día en que me dijeron que si quería dedicarme a ello tendría que ir a Madrid. Mis padres lo dejaron todo, incluso el trabajo, para que yo pudiera vivir mi sueño. Nunca podré agradecerles todo lo que han hecho por mí". Raúl y Gloria no se lo pensaron dos veces: si la niña quería ser artista, la iban a apoyar hasta el final.

"Quería irme por la puerta grande, haciéndolo mejor que nunca", dice de su expulsión. Así fue. "Te has ganado todo mi respeto", le dijo Mónica Naranjo antes de despedirla.

No tiene por ahora más planes que seguir estudiando: "Han sido mucho cambios en muy poco tiempo. Dejar el pueblo, venir a Madrid y entrar en 'Operación Triunfo'… Personalmente, he crecido mucho, pero me queda tanto por aprender. Debo acabar mis estudios, pero espero que me llamen del programa para cualquier gala especial". La única espinita de esta apasionante ha sido ser nominada con Euphoria, "porque es la canción que me define, con la que entré. Pero me quedo con que al menos pude cantarla en un escenario, que era mi gran ilusión".

