'OT 2017' otorga en su Gala 4 el triunfo a los "raritos"

21 nov 2017

Esta semana, OT ha jugado bien sus cartas, separando las dos parejas estrella –Aiteda y Almaia– pero uniéndolas en los ensayos: Alfred y Cepeda, como solistas, se prestaron a hacer de ‘doble’ de bailarines para Amaia y Aitana, respectivamente, manteniéndose viva así la llama de las miraditas, roces y risitas que tanto gustan a los espectadores con ‘picorcillos’ adolescentes, calentando de paso los contenidos de cara a una gala en la que, una vez más, los cuatro partían como protagonistas. Pero Agoney y Ricky también quieren su ración de estrellato, que por otra parte merecen, y han ido preparándose estos días para el papel: uno, con sus falsetes llevados al límite; el otro, con una coreografía festiva e insinuante.

Al final, la partida la ganó una pareja de ases: Hasta Zahara quiso decirles a Aitana y Aamaia que su versión de 'Con las ganas' le había emocionado. Ambas realizaron una interpretación brillante, con presencia y personalidad: la hicieron suya, como dos profesionales.

El favorito: Alfred

"Los que te llamaban raro se hacen ahora insignificantes", le dijo Joe una vez había cruzado la pasarela como favorito. El catalán, un chaval "que compone mientras sueña", ha demostrado una sensibilidad que va más allá de lo meramente musical: sus camisetas de apoyo a una ONG de ayuda a los refugiados o con el lema 'Feminist' y su relación con Amaia han seducido a la audiencia, que al fin se rinde ante el encanto de lo diferente y le hicieron el favorito de la noche.

La expulsada: Thalía

Tenía enfrente a Cepeda, uno de los concursantes que los fans del 24 Horas van a salvar semana a semana (cosechó el 69% de los votos ‘carpeteros’) hasta ver la evolución de su tensión no resuelta con Aitana. Tras su primer pase de micros, las redes empezaron a rezumar un sentimiento de culpa, reconociéndole su mérito y esfuerzo. Es precisamente ese trabajo lo que ha llevado a Thalía ser menos comunicativa que otros, pasando horas en las cabinas, ensayando, repasando… Pero ha sido una concursante irregular en el escenario: ha descontrolado la afinación y comenzando las actuaciones muy floja… Salvo anoche. Fue su mejor actuación. Incluso Mónica Naranjo le quiso dedicar una palabras de apoyo: "Te has ganado todo mi respeto".

La extremeña, de 18 años, ha colgado un cariñoso mensaje de agradecimiento a sus padres en Instagram: su familia la apoyó tanto en la aventura de la música que se mudaron a Madrid para que ella pudiera estudiar en el Conservatorio. Raúl y Gloria aparecieron en plató para protagonizar el momento más emotivo: "¡Mi familia gótica!", exclamó orgullosa Thalía, antes

Nominados

Marina curiosamente, en la gala lo hizo mejor que Raoul, pero ella fue la nominada. El peor enemigo de Marina es ella misma: siempre demuestra inseguridad y miedos. También es verdad que no atiende a razones, se toma a mal cualquier crítica y echa balones fuera, buscando excusas para justificarse. No tuvo ningún voto de sus compañeros… Mala señal.

Ya en los pases de micro se intuía que llegaría esta situación. El primero pasó sin pena ni gloria, sobre todo al hacer su entrada mientras Ricky había quemado 5.000 calorías en pasos de baile. La cosa mejoró, pero poco porque daba la impresión de que Mireya nunca se entrega del todo, pasando por encima de las canciones, a medio gas y quedó nominada.

Salvados

Salvados quedaron Ricky y Miriam. "Alucino con que estés ahí sentada", sentenció Noemí Galera después de asegurar que no compartía esta semana la opinión del jurado y acabar salvando a la gallega de la nominación. Miriam tiene muchos ‘haters’ en las redes, que la ven prepotente y fría. Es cierto que tiene un actitud un tanto distante con sus compañeros, pero es una de las grandes voces de esta edición. Es muy exigente, tanto con ella como con los demás, y no se corta a la hora de compartir una crítica. No hay más que ver las caras que pone mientras los demás realizan sus actuaciones en los pases de la Academia.

Ricky, por su parte, después de poner en pie a todo el plató con una interpretación cargada de energía y "coreografía por encima de sus posibilidades" (Galera dixit), el mallorquín no se merecía la nominación. Sus compañeros pensaron lo mismo, salvándole con 7 votos. Al quinto ya tenía los ojos llorosos. Lo irónico del caso es que Mónica Naranjo le nominó por no ‘sentir’ la letra de la canción ‘Madre Tierra’. Recordemos: "¡Tambor, Tambor!"… A ver, querida Mónica, ¿Cómo se hace para sentir esas profundas palabras, pura poesía?

