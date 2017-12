Alfred y Amaia, de 'OT 2017', protagonizan el romántico baile de 'La bella y la bestia'

3 dic 2017

Alfred y Amaia nos tienen robado el corazón. Se han convertido en la pareja oficial y muy querida de 'Operación Triunfo 2017' y no paran de regalar momentazos a sus carpeteras. El último ha sido este sábado, durante la fiesta de la academia. Y es que, ya no queda duda de que son el Bibal y Chenoa de la nueva generación de triunfitos.

La música sonaba en la Academia de 'OT' y los concursantes no paraban de bailar hasta que sonó la banda sonora de 'La Bella y la Bestia'. Fue en ese momento en el que Amaia y Alfred se convirtieron en los únicos protagonistas de la fiesta e suspirar a todos los seguidores.

Y, aunque la música cesó, no la magia que existe entre ellos. Poco después Alfred le preguntaba a su compañera: "Te quieres duchar". "No", respondía ella. "No, es que yo me voy a duchar", añadió él. Y con una sonrisa de oreja a oreja, ella respondió con un "Vale". Todo esto sin soltarse de las manos.