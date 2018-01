'OT 2017': Amaia y Alfred volverÃ¡n a cantar juntos en la gala 12

17 ene 2018

Estamos en la recta final de 'Operación Triunfo 2017'. El próximo lunes se celebrará la semifinal y, ¿qué mejor que un dúo de la pareja oficial del 'talent show' para ese penúltimo escalón hacia la final? Sí, Alfred y Amaia volverán a cantar juntos.

Tras el éxito de su 'City in the stars', los jóvenes se subirán al escenario para interpretar juntos el tema de Michael Jackson 'I just can't stop loving you' y poner la nota de romanticismo a la gala 12 de 'OT'.

Las otras dos concursantes que ya son finalistas, Aitana y Miriam, también cantarán juntas. Lo harán con 'Valerie', de Amy Winehouse.

Lo harán en una gala en la que Agoney y Ana Wartendrán que medirse para obtener el quinto puesto de finalista. Mientras que él tratará de conseguir ese honor con 'Where have you been', de Rihanna, ella hará lo propio con un tema de Camila Cabello, 'Havanna'.

